Christian Rainer: Jugendsünden

Nach drei Jahrzehnten Journalismus, nach neun Bundes- und zwölf Vizekanzlern in meiner Zeit als Herausgeber von profil überraschen mich die Inhalte jener WhatsApp-Chats, die in der vergangenen Woche unter kräftiger Mittäterschaft von profil veröffentlicht wurden, überhaupt nicht. Sie langweilen mich geradezu. Dennoch habe ich in der erwähnten Zeitspanne selten ähnlich decouvrierendes Material zu Gesicht bekommen. Selten konnte die Öffentlichkeit derart dicht Erkenntnisse über das Führungspersonal der Republik gewinnen.

Ist es ein Widerspruch, was ich hier eben zu Papier gebracht habe? Lassen Sie mich diese scheinbare Unvereinbarkeit im Folgenden aufklären!