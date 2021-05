Christian Rainer: Es könnte nicht besser laufen

Disclaimer: Die Redaktion war am vergangenen Freitag unschlüssig, ob, und wenn ja, in welcher Form, wir die außergewöhnlichen Vorkommnisse rund um den zögerlichen Vollzug des höchstgerichtlichen Willens noch ins Blatt bringen würden. Bisweilen bietet sich der Leitartikel da als eine Notlösung an. In diesem Fall passte Blümel allerdings gut in die Planung.

Denn mein Plan war es gewesen, über die Hybris in der Politik zu schreiben. Anlass dafür war mir ein anderes, nachgerade groteskes Ereignis im Lauf der vergangenen Woche. Der Tiroler Landeshauptmann hatte sich und einige Getreue vor den ORF-Kameras in einem Setting der 1960er-Jahre arrangiert, um den überraschenden Rücktritt einer Landesrätin und eines Landesrates zu erklären. Günther Platter charakterisierte den Kollaps seines halben Teams mit dem erstaunlichen Satz: „Es könnte eigentlich nicht besser laufen.“ Das bewog mich, darüber nachzudenken, was denn im Land eigentlich wirklich schlecht läuft. Dabei hatte mich schon einer der beiden Zurückgetretenen auf die richtige Fährte gebracht. Es handelte sich nämlich just um Bernhard Tilg. Das ist jener Gesundheitslandesrat, der die Causa Ischgl vor Jahresfrist so charakterisiert hatte: „Die Tiroler Behörden haben alles richtig gemacht.“ In den Wochen vor dieser Aussage war Stück um Stück klar geworden, dass Tausende Corona-Infektionen weltweit ihren Ursprung in dem Tiroler Skiort genommen hatten.