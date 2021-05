Zitate der Woche: "Es kann ja eigentlich nicht besser laufen"

"Ich wende mich nun heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, das es so noch nie gegeben hat." - der Bundespräsident, vom VfGH zum Exekutor gemacht.

"Ich wollte eigentlich nie Berufspolitiker werden, es hat sich dann einfach so ergeben." - FPÖ-Chef Norbert Hofer stellt am Tag der Arbeit so einiges infrage.

"Ich mache mir große Sorgen, was da mit den Kinderseelen passiert." - ... dazu gehören auch Coronatests in der Schule, nochmals Hofer.