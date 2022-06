Christian Rainer: Gibt es die Inflation überhaupt?

Auch dieses Mal erscheint es sinnvoll, dass wir uns der Titelgeschichte zunächst mit einem Blick auf die Arbeit der profil-Redaktion nähern. Entwarnung: Wir planen keine spezielle „Inflations-Sektion“ und auch keine wöchentliche Kolumne. Doch die Art und Weise, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen, beleuchtet den Charakter jenes spröden Begriffes aus der Nationalökonomie. Sie finden „Inflation“ verteilt über das gesamte Heft, mit Beiträgen in sämtlichen Ressorts von der Innenpolitik bis zum Feuilleton.

Daraus lässt sich eine Antwort auf die hier im Titel gestellte Frage ableiten. „Die Inflation“ gibt es tatsächlich nicht. Sie existiert vielmehr als Überbegriff für sehr viele unterschiedliche Phänomene des wirtschaftlichen Zusammenhaltes eines Staates, einer Währungsunion, der Welt. Nicht genug: Inflation gehört auch zu einer Begriffswolke von gesellschaftlichen Phänomenen wie Armut im breiten Ausmaß und in der Folge der Zahlungsunfähigkeit einzelner Menschen. Das Wort weckt ebenso schnell historische Assoziationen – kollabierende europäische Währungen in den 1920er-Jahren, was wiederum Massenarbeitslosigkeit begünstigte und ein Nährboden für den Nationalsozialismus war. Ohne Zusammenhang dazu: Jede Verhandlung über kollektivvertragliche Lohnerhöhungen nimmt nicht nur abstrakt Bezug auf die Inflation, das jeweilige Ergebnis ist auch Teil der späteren Veränderung von Preisen, steht damit also in einem mathematischen Zusammenhang. Und wenn Wladimir Putin den Westen in Folge des Überfalls auf die Ukraine zwingt, Öl und Gas in Rubel zu bezahlen – beziehungsweise die Devisen bei einer russischen Bank in Rubel wechseln zu lassen –, dann hat er hier die Inflation im Fokus – die Stabilisierung und den Anstieg des zuvor gefallenen Rubel-Kurses, was ihm auch gelungen ist.