Christian Rainer: Jetzt ist schon wieder was passiert

Inzwischen war Karl Nehammer freilich nicht nur in der Ukraine, wohin er an jenem Freitag aufbrach. Am vergangenen Sonntagabend reiste er zur Überraschung aller via Istanbul nach Moskau, um dort am Montag Wladimir Putin zu treffen. Mein Kollege Gernot Bauer beschreibt die Facetten dieser Reise ab Seite 26. Als hätten wir mit unserer Sonderrolle nicht schon genug Aufmerksamkeit in Richtung Wien gelenkt: Die Zweifler an der Berechenbarkeit Österreichs sind nun nicht nur in der Mehrheit – man findet kaum noch Gegenstimmen.