Sibylle Hamann über die Abschiebung von Schülerinnen: Terror und Teenager

Dann stehe ich also um drei Uhr nachts am äußersten Ende von Simmering, die Kälte kriecht durch die Sohlen, und ich schaue durch eine getönte Autoscheibe. Das Mädchen auf dem Rücksitz fängt meinen Blick auf: dunkle Augen, lange, dunkelblonde Haare, eine beige Strickhaube. So alt wie mein Sohn, schätze ich, der grad in seinem warmen Bett liegt. Das Mädchen ist gefasst und ruhig. Es ist Tina, daneben ihre Mutter. Irgendwo in diesem Autokonvoi müssen noch ihre fünfjährige Schwester Lea und zwei armenische Teenager namens Sona und Ashot sein.

Mit Blaulicht werden sie in dieser Vollmondnacht zum Flughafen gebracht, zum Abschiebeflug nach Georgien. Doch die Polizeiwagen stecken schon seit einer Stunde fest. Ein Dutzend Teenager versperrt ihnen die Weiterfahrt. Sie sitzen, ineinander verhakt, vor einer Barrikade aus Mülltonnen und Einkaufswagerln. Die gedämpften Geräusche, das Warten, die Mischung aus Anspannung und Lähmung: Die Atmosphäre ist vertraut, wenn man eine grün-aktionistische Vergangenheit hat und jahrelang Reporterin war.

Doch heute Nacht in Simmering ist etwas Entscheidendes anders: Ich bin jetzt als Politikerin da, Abgeordnete einer Regierungspartei.

Im Nationalrat beschließen wir jene Gesetze, die Grundlage allen staatlichen Handelns sind. „Abstand halten, zwei Meter, gemma!“, herrscht mich ein Polizist an, funkelnde Provokation im Blick, während er mir forsch entgegentritt. Mit jedem Schritt vorwärts zwingt er mich, einen Schritt zurückzuweichen. Das Covid-Gesetz, das dieser Beamte benützt, um mich wegzudrängen, habe ich im Parlament beschlossen. Weil ich es für richtig halte.