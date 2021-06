Christian Rainer: Lässt man den Pöbel wählen?

Ich will nicht überinterpretieren, aber mein Eindruck war, dass andere Teilnehmer wie die Berater Thomas Hofer und Josef Kalina, vielleicht auch „Kurier“-Chefredakteurin Martina Salomon, meine von Filzmaier abweichende Argumentation teilen, sie jedenfalls nicht für eine journalistische Zuspitzung halten: Entscheidend für die unmittelbare Zukunft des Landes ist, was noch an WhatsApp- oder Mailnachrichten auftauchen wird. Der Fundus – die „Blackbox“, wie Thomas Hofer es nennt – enthält Zigtausende weitere Dokumente, Schnipsel, Wortbomben. Die Staatsanwaltschaft hat längst nicht alles gesichtet, wir Journalisten ebenso wenig. Vor allem: Die potenziellen Verfasser tappen selbst im Dunkeln, wenn sie zu rekonstruieren versuchen, was sie in den vergangenen Jahren so geschrieben haben. Man frägt daher regelmäßig ausgerechnet bei uns nach, ob wir denn „etwas“ wüssten.

Denn: Ein einziges über die Maßen ungebührliches Wort, ein zynischer Satz des Bundeskanzlers könnte die Regierung zu einer Vergangenheitsform machen. Bei Schmid waren es schlussendlich nicht rechtliche Fragen, die ihn zum Rücktritt zwangen, sondern die Bezeichnung von Menschen als „Pöbel“, von Beamten als „Tiere“, die Herabwürdigung von Betriebsräten und Flüchtlingen.