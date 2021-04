Christian Rainer: Die Freiheit, die sie meinen

Als ich vor einem halben Jahr meinte, die Blauen würden bald wieder über die 20-Prozent-Marke kommen, hielt man das für sehr unwahrscheinlich. So weit sind wir jetzt. Mit den Streitereien in der Koalition, dem Psychoterror namens Corona-Krise und den darauffolgenden Verwerfungen können es in absehbarer Frist auch wieder 25 Prozent werden.

Dass der „Ibiza-Ausschuss“ Ibiza-Ausschuss heißt, weil das Spitzenduo der Freiheitlichen sich in feuchten Träumen an allem vergehen wollte, was ihm zwischen die Finger kommen würde, ist längst vergessen: Die Scharfrichter der Partei im Parlament gerieren sich dort so, als ginge es um Verbrechen der Volkspartei. Das Volk glaubt’s auch noch.

Abhandlungen sonder Zahl sind darüber geschrieben worden, warum die FPÖ immer wieder schnell auf die Beine kommt, egal was geschehen ist, warum sie regelmäßig ein Viertel, in Umfragen bis zu einem Drittel der Wähler hinter sich versammeln kann. Befriedigende Antworten darauf gibt es nicht. Dass charismatische Figuren wie Jörg Haider (und mit Abschlägen Heinz-Christian Strache) dafür verantwortlich seien, stimmt angesichts von Hofer und Kickl (und Manfred Haimbuchner in Oberösterreich) offensichtlich nicht.

Die Malaise auf besondere Wesenszüge der österreichischen Wähler zu schieben, ersparen wir uns heute.

Aktuell ist die Schwäche der Sozialdemokratie an der Stärke der Freiheitlichen maßgeblich beteiligt. Von dort kamen die blauen Wähler zum größten Teil, und sie gehen nicht zurück. Dabei wäre das Personalangebot mit Pamela Rendi-Wagner und Michael Ludwig (sie ohne Team, er mit Team) gar nicht schlecht. Dann liegt es wohl am Programm: Das fehlt. Ich könnte keine fünf Punkte benennen, mit denen sich die Sozialdemokratie

glasklar von Volkspartei und Grünen unterscheidet. Könnten Sie?