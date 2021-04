Christian Rainer: Ein Dank an Rudolf Anschober

Rudolf Anschober ist einer der nettesten Politiker, denen ich in mehreren Jahrzehnten Journalismus begegnet bin. „Nett“ soll in diesem Zusammenhang ausschließlich positiv konnotiert verstanden werden und nicht als scheinheiliger Nachruf: immer ehrlich, inhaltlich kompetent, tagespolitisch versiert, mit gut bemessener Nähe und Distanz vernetzt. Im Normalbetrieb wäre er das Idealbild eines modernen Politikers – auch inhaltlich ein Zukunftsversprechen mit seinem bürgerlich anmutenden Auftreten in Kombination mit unser aller Lebensthema Klimakatastrophe.