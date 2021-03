Kickl, FPÖ, Corona-Proteste: Die Zornsammelstelle

Machen wir uns nichts vor: Manch besorgter „Normalbürger“ auf diesen Demos glaubt, dass es hinter Pandemie und Corona-Maßnahmen eine „Plandemie“ gäbe, einen Plan der Herrschenden – oder in den Worten von Herbert Kickl: „Die machen das ohne Not, aus reinem Machttrieb.“ Oder denkt wie jene Dame, die gegenüber profil sagte: „Es gibt keinen gesunden Menschen, der Überträger des Virus sein kann.“ Auch diese Haltung wurde von Kickl am Samstag der Vorwoche auf der Jesuitenwiese im Wiener Prater auf eine höhere, politische Ebene gehoben. „Wir alle haben ein intaktes Immunsystem, und ein intaktes Immunsystem macht den Menschen stark gegen jede Art von Virus und all die Mutationen, die jetzt von irgendwoher neu entdeckt worden sind. Wir konnten schon immer auf unser Immunsystem zählen. Es wird von Tag zu Tag stärker und die Gegner schwächer.“

In Verbindung mit Sieg-Heil-Rufen, Judenbeschimpfungen und Pöbeleien, die an diesem Tag an verschiedenen Plätzen zu hören waren, und einem schwer verletzten Security-Mann schaudert’s einen.

Diese Bewegung ist relativ unbemerkt zu einer Lawine angewachsen. Im Frühjahr waren es noch kleine Versammlungen in Städten und Gemeinden gewesen, besucht von coronamüden Bürgern ohne ausgeprägte politische Neigungen, früh von Rechtsradikalen gekapert. Diese haben die Menschenaufläufe jetzt fest in der Hand, bestimmen Dramaturgie und Ablauf, welche Transparente wo platziert werden, welche Sprüche aus den Lautsprecherwagen dröhnen. Aus der Mitte der Demonstrationszüge heraus, in die sich Journalisten (für Journalistinnen ist es noch weniger ratsam) kaum noch hineinwagen, weil sie aggressiv beschimpft werden, entstehen Agitationsvideos, die als romantisches Freiheitskino auf rechten und rechtsradikalen Plattformen landen, die der FPÖ nahestehen.