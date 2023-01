Christian Rainer: Wenn Niederösterreich wählt …

Konzentrieren wir uns daher auf indirekte Auswirkungen – meinetwegen auch auf den Kaffeesud, der da zu lesen sein wird! Wir landen sofort in der Bundespolitik und in der Folge bei der Zukunft der Republik. Beginnen wir wiederum bei der ÖVP! Da dreht sich alles um die magische Zahl „4“. Bleibt man über 40 Prozent (was ich für wahrscheinlich halte), kann sich die Partei argumentativ irgendwie durchwursteln. Von 39,9 Prozent abwärts gerät hingegen die Parteispitze in Diskussion. Freilich nicht jene in St. Pölten, sondern die in Wien. Karl Nehammer führt derzeit mit dem seltenen Privileg, trotz miserabler Umfragedaten ohne jede Kritik aus den eigenen Reihen durchzukommen. Das ändert sich bei „3“ schlagartig. Ab 39,9 Prozent in Niederösterreich wackelt der Obmann in der Zentrale und damit der Kanzler. Verblüffend ähnlich die Situation der Sozialdemokratie: Auch hier brächte ein besonders schlechtes Ergebnis im Land die Bundesspitze in Bedrängnis (auch den regionalen Spitzenkandidaten, aber das tut nichts zur Sache). „Besonders schlecht“ ist hier so definiert: ein dritter Platz hinter der FPÖ. Überholen die Freiheitlichen die SPÖ, wackelt Pamela Rendi-Wagner in der Löwelstraße. Ich halte es dennoch für wahrscheinlich, dass Rendi-Wagner als Kanzlerkandidatin in die nächsten Nationalratswahlen ziehen wird. Meine Kollegin Eva Linsinger äußerte sich im gemeinsamen profil-Podcast dieser Woche zögerlicher; sie hält eine dritte Variante neben Hans Peter Doskozil für möglich.

Womit wir nun über das Schlüsselwort „Kanzlerkandidat“ bei den Freiheitlichen zu stehen kommen – und bei der „Warnung“, von der ich weiter oben geschrieben hatte. Das Ergebnis der FPÖ in Niederösterreich leitet sich weder von Udo Landbauer vor Ort ab, noch wird es die Position von Herbert Kickl tangieren. Vielmehr wird es ein Vorbote für eben jene Nationalratswahlen sein. Die FPÖ gehorcht einer Gesamtstimmung im Staat: stark in Niederösterreich und gemäß der profil-Umfrage in dieser Ausgabe mit vier Prozentpunkten Vorsprung auf die SPÖ auf Platz eins österreichweit. Ich kann mich an keine vergleichbaren Werte in meinen 25 Jahren bei profil erinnern. Aber ich kann mich erinnern, dass die FPÖ in diesem Vierteljahrhundert – jeweils entgegen meiner Argumentation – vielfach totgesagt worden war. Zuletzt war ein entsprechendes Ergebnis, der Platz eins, wegen der Person Herbert Kickl ausgeschlossen worden.

Kanzler Kickl? Halbzeitkanzler Kickl? Ein vorgeschobener FPÖ-Politiker als Kanzler mit Kickl im Hintergrund (wie einst Susanne Riess-Passer für Jörg Haider)? Man möge nichts ausschließen! Und ich erspare uns hier auszuführen, warum ich das als „Warnung“ verstanden wissen will.