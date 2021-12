Christian Rainer: Woran Kurz gescheitert ist

Wenn jemand wie Sebastian Kurz abtritt, sind große Worte gefragt, ein wenig Pathos, vielleicht auch ein gerüttelt Maß an Milde im Abspann. Allerdings erleben wir nicht das Ende einer Ära. Dafür war seine Zeit als Kanzler zu knapp bemessen. Nur in der subjektiven Wahrnehmung erscheint das anders: Während es etwa Werner Faymann auf acht Jahre brachte, war Kurz in Summe nur 39 Monate Regierungschef, drei Jahre und drei Monate. Was an Dauerhaftigkeit fehlte, wurde in dieser Zeit mit Amplituden nach unten und nach oben wettgemacht: zwei Regierungen gesprengt (mit der eben zu einem Gutteil ausgetauschten eigentlich drei), das Experiment mit der rechtsextremen FPÖ, das Experiment mit den Grünen, Ibiza, Corona, hochmögende internationale Auftritte wie auch Rohrkrepierer, zuletzt das eigene Waterloo.

So ist das, was nun endet, wider den Anschein keine Ära. Vielmehr fällt der Vorhang nach dem letzten Akt einer spektakulären Inszenierung, die Minute für Minute vorgab, mehr als eben nur Theater zu sein. Daher scheint es nicht angebracht, jetzt jene großen Worte, Pathos, Nachsicht auszugraben. Sie würden nur dem in diesen 39 Monaten Behaupteten gerecht, nicht aber dem tatsächlich Erreichten oder zumindest dem Gewollten.

Schlimmer noch: Mitten in einer abgrundtiefen Krise steht die Republik ohne erprobte Regierung da. Ein Scherbenhaufen, den die dafür nicht zuständigen Landeshauptleute wegzukehren haben. Bei aller Freude über jedes neu geborene Kind: Dass es da „klick gemacht hat“ und dieser Klick den ÖVP-Obmann zum Rückzug aus der immer noch gewichtigsten innenpolitischen Position bewogen hat, taugt als Argumentation für neun Millionen Menschen in ihrer verqueren Corona-Befindlichkeit nicht. Auch dieser Satz von Sebastian Kurz schmeckt im Abgang bitter: „Mir ist mehr und mehr bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es außerhalb der Politik gibt.“ Hätte er nicht zumindest sein Scheitern eingestehen können, statt uns mit einer letzten Inszenierung zu frotzeln?