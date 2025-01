Der Kühlschrank der Zukunft

Was ist nun das eigentlich Magische an dieser neuen Computertechnologie? Alle heutigen Computer arbeiten mit einer Maschinensprache, die aus Nullen und Einsen besteht. Bei den sogenannten Quantenbits oder Qubits gibt es auch Einsen und Nullen, aber auch viele Zustände dazwischen. Wie bei einer Münze, die einen Kopf und eine Zahl hat, aber wenn man sie schnell in die Luft wirft, gibt es auch viele Abstufungen mit etwas Kopf und etwas Zahl. Je mehr dieser Qubits man hinzufügt, desto mehr Zustände kann man zeigen, und das macht diese Computer unglaublich leistungsfähig, jenseits unserer Vorstellungskraft.

Quantencomputer haben das ganz besondere Potenzial, unser Verständnis der Welt und unsere Möglichkeiten in vielen Bereichen grundlegend zu verändern, indem sie die bisher unüberwindbaren Grenzen klassischer Computer sprengen. Mit ihrer Fähigkeit, komplexeste Aufgaben in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft deutlich schneller zu lösen oder überhaupt erst lösbar zu machen, könnten sie zu bahnbrechenden Entdeckungen in der Material- und Wirkstoffforschung führen, die Entwicklung neuartiger Medikamente vorantreiben und nachhaltige Technologien zur Energieerzeugung und -speicherung ermöglichen. In der Logistik und Verkehrsplanung könnten globale Lieferketten, das städtische Verkehrsmanagement und die individuelle Routenplanung effizienter und umweltfreundlicher gestaltet werden.

Aber auch der Bereich der künstlichen Intelligenz würde durch Quantenrechenleistung einen noch kaum vorstellbaren Sprung erleben, der hochpräzise Vorhersagen, selbstlernende Systeme und Echtzeitanalysen in bisher unbekanntem Ausmaß ermöglichen würde. Gleichzeitig führen diese neuartigen Rechenkapazitäten zu tiefgreifenden Veränderungen in der Sicherheit. Klassische Verschlüsselungsverfahren werden durch Quantenalgorithmen bedroht, was gleichzeitig den Übergang zu neuen, sicheren quantenkryptografischen Lösungen vorantreibt.