Der Trump-Schock – ein Weckruf für Europa

So gemächlich wie bisher wird es nicht weitergehen. Am 9. Juni fanden Europawahlen statt, erst diese Woche traten Magnus Brunner und seine Kollegen zu Hearings im EU-Parlament an. Selbst wenn kein Kommissar durchfällt, nimmt die neue EU-Kommission Anfang Dezember ihre Arbeit auf – und hat damit ein halbes Jahr seit der Wahl verstreichen lassen. Derartiges Zelebrieren der Langsamkeit mag für Routinezeiten taugen. Für Krisen und Herausforderungen kommt Europa damit verlässlich zu spät.

Kurz: Europa müsste sich neu erfinden, um selbstständig seine Interessen zu schützen und verteidigungspolitisch auf eigenen Beinen zu stehen. Optimisten in Brüssel vertreten die Theorie, dass die Bedrohung aus den USA den Flohzirkus EU zusammenschweißt und Europa lernt, gegenüber Washington geeint aufzutreten. Ausgeschlossen ist das gemeinsame Wachsen nicht, die Voraussetzungen dafür sind suboptimal: Die beiden größten EU-Mitgliedstaaten fallen als stabile Anker aus und wanken deutlich. In Deutschland ist die Ampelkoalition zerbrochen, in Frankreich kämpft die Regierung mit Dauerproblemen, bedrängt von der Europafeindin Marine Le Pen. All das stärkt die Fliehkräfte und die rechten Putin-Kumpel in der Slowakei und Ungarn, die lustvoll die EU in Migrations- oder Rechtsfragen auflaufen lassen. Viktor Orbán, der Ungarn zur illiberalen Demokratie umgebaut hat, gehört zu den Lieblingspolitikern von Donald Trump. Wenn der Trumpismus ein Vorbild in Europa hat, dann ist es der Orbánismus – wie im Mai auf einer rechten Vernetzungskonferenz in Budapest zu besichtigen war.

Leicht zu gewinnen wird das Match für die Demokraten in der EU nicht sein. Die letzten vier Jahre unter Joe Biden wiegten sie sich in Sicherheit, dass der Ernstfall schon nicht eintreten werde, und vertrödelten Zeit, anstatt Europa vor Trump zu wappnen. Jetzt hilft nur mehr Schocktherapie.