Deutsche Bundesregierung: Alles Gute, Ampel!

Auch politisch wird die Einigkeit nicht immer halten. Knirscht es beim Bahnausbau oder bei der Vergrößerung

der E-Auto-Flotte, werden die Grünen mehr Geld lockermachen wollen, während FDP-Finanzminister Christian Lindner die Budgetdisziplin einmahnt.

Als warnendes Beispiel kann die US-Regierung von Präsident Joe Biden dienen. Die Demokratische Partei regiert zwar ohne Koalitionspartner, doch unter ihren Abgeordneten und Senatoren tummeln sich Linke und Traditionalisten, und das sorgt seit Monaten für eine peinliche kontraproduktive Blockade bei den großen Gesetzesvorhaben.

Niemand kann vorhersagen, ob die erste Dreier-Koalition Deutschlands das Beste aus drei Welten vereint oder kläglich versagt. Üblicherweise berührt uns das Scheitern einer Regierung in Deutschland oder anderswo nicht besonders. Die Demokratie garantiert mittels Wahlen einen Neustart in neuer Besetzung. Diesmal ist das anders. Scheitern SPD, Grüne und FDP an ihrer historischen Aufgabe, dann kostet das nicht nur wertvolle Zeit, die uns bei der Rettung des Klimas ohnehin davonläuft, sondern es fehlten danach auch überzeugende Alternativen. Was brächten die Unionsparteien oder die Linke mit, was die Ampelparteien nicht haben?

Man muss Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner nicht lieben, aber wir haben alle ein Interesse daran, dass sie erfolgreich sind. Also, alles Gute, Ampel!