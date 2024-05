Die Grünen sind selbst schuld

Am Mittwoch folgte dann Teil drei des skurrilen Verteidigungsreigens: Noch eine Pressekonferenz. Schilling, ein rhetorisches Talent, hatte ihre Rolle gut einstudiert und sagte mit betroffener Mimik, was sie zu sagen hatte. Generalsekretärin Olga Voglauer entgleiste. Sie sprach von „Silberstein-Methoden“, die sie gleich einmal Richtung SPÖ warf. Zur Erinnerung: Tal Silberstein ist ein israelischer Politikberater, der den Nationalratswahlkampf 2017 bewegte, weil er im Auftrag der SPÖ eine Schmutzkübelkampagne gegen die ÖVP führte.

Dann passierte etwas, das es auch nur in Österreich gibt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen höchstpersönlich legte nach und plädierte dafür, das Privatleben nicht in Wahlkämpfe hineinzuziehen.

Nicht gut, denn Deutschland ist nach dem Brexit neben Frankreich das tonangebende politische Gewicht der EU – und die hat derzeit einiges an wirklich ernstzunehmenden Problemen zu bewältigen. Weitere zeichnen sich schon am Horizont ab.

Nehmen wir die Wirtschaft: Der europäische Raum erlebte die vergangenen Quartale eine Rezession, von der sie sich nur langsam erholt. Viel schlimmer ist der internationale Vergleich mit Mächten wie Indien oder China – wir werden abgehängt, es gibt dringenden Handlungsbedarf.

In der Ukraine eskaliert die Lage zusehends. Putins Krieg dort ist auch einer gegen den Westen, was ist, wenn sich das ausweitet? Die EU wird zusammenstehen müssen. Das ist nicht der einzige Krisenherd, der Haltung erfordert – man denke an Iran und Israel. Es braucht internationale Bemühungen, um dort wieder friedliche und sichere Zustände herzustellen.

Sollte Donald Trump die Wahl in den USA im Herbst gewinnen, wird der EU eine deutlich gewichtigere Rolle als Weltenpolizei zukommen. Wie diese EU nach der Wahl Mitte Juni aussehen wird, ist offen – ein Rechtsruck ist zu erwarten, und damit eine Veränderung der Haltung der Union in manchen weltpolitischen Fragen. Das alles hat auch Auswirkungen auf Österreich. Angesichts dieser schwierigen Gemengelage wäre es geboten nur die Besten, Erfahrensten, Resilientesten und Bedachtesten als Spitzenkandidaten aufzustellen.Das gilt auch für die Grünen, die in der Vergangenheit mit Parlamentariern wie Ulrike Lunacek durchaus die politische Elite in Brüssel aufboten. Bei dieser Europa-Wahl ist ein möglicher PR-Coup offenbar wichtiger geworden.