Die Übersehenen: Privilegien und Klassismus

Ich weiß, dass für das Zustandekommen der herrlichen Parks viele Menschen geschwitzt haben (und immer noch schwitzen), und ich weiß, dass die legendäre Gastfreundschaft weltoffener Elternhäuser den Einsatz zahlreicher williger Hilfskräfte voraussetzte. Aber von denen spricht niemand.

Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie wenig große Bevölkerungsgruppen offiziell wahrgenommen wurden und werden. Ein Phänomen des Klassismus: Wir machen unsere Gesellschaftsbetrachtung am Status der privilegierten Klassen fest. Wir sagen: Im Europa des 19. Jahrhunderts hat man … Und beschreiben den Alltag einer begünstigten schmalen Schicht. Damals, sagen wir womöglich, damals mussten die Frauen nicht arbeiten, so, als wären die Dienstmädchen, Köchinnen und Kindermädchen, die die (groß-)bürgerlichen Haushalte samt den Salons der Hausfrauen am Laufen hielten, keine Frauen oder überhaupt nicht existent gewesen.

Der Mangel an Wahrnehmung erzeugt einen Mangel an Empathie. Mitgefühl gilt, wenn überhaupt, den Sichtbaren, nicht jedoch den Übersehenen. Sogar bei den Geflüchteten bedauern wir allenfalls die Degradierten, nicht aber diejenigen, die immer schon unten waren. Wer Wohlstand und Ansehen verloren hat, ist zumindest eine tragische Gestalt. Wer eh nichts zu verlieren hatte (außer sein Leben) und es hier vielleicht am Ende gar noch zu Wohlstand und Ansehen bringen will, macht sich unbeliebt.

Wenn eine putzen gehen muss, hinter der früher hergeputzt wurde, gilt das als unverdiente Härte. Aber ist es verdient und weniger hart, wenn eine putzt, die immer schon putzen musste?

Nach wie vor ist die Redewendung im Gebrauch, jemand käme aus einem guten Stall. Das heißt: Er oder sie hat eine privilegierte Erziehung genossen und von klein auf gelernt, Distinktionsgesten zu setzen. Verräterisch dabei ist das Herrenreitervokabular. Der gute Stall steht nicht nur für eine erstklassige Aufzucht, sondern auch für Zucht im Sinne genetischer Selektion. Klasse ist Rasse. Status wird vererbt. Die Angesehenen und Wohlhabenden bleiben unter sich.