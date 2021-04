Elfriede Hammerl: Femizid

Doch dann tritt auf einmal die Gewalt in das glückliche Leben des Paars oder der Familie. Man muss sich die Gewalt als fremde Macht vorstellen, als Schädling, der Familien befällt und kaputtmacht, ohne dass einer was dafür kann. Genau genommen macht die Gewalt meistens die Frau kaputt, und der Mann ist ihr hilfloses Werkzeug. So steht es ja auch in der Zeitung: Gewalt in der Familie bewirke, dass Frauen in Frauenhäuser flüchten oder tot sind, bevor sie flüchten können.

Die dazugehörigen Männer sind oft sauer, wenn die Frauen flüchten, weil dadurch der Eindruck entsteht, dass die Frau vor ihnen flüchtet, während es doch nur die Gewalt ist, vor der sie das Weite suchen. Dadurch, dass die Frau flüchtet, überlässt sie der Gewalt das Feld und erlaubt ihr, eine glückliche Beziehung oder eine glückliche Familie zu zerstören. Die FPÖ hat das schon vor Jahren erkannt und deshalb gefordert, dass Frauenhäuser geschlossen werden sollen.