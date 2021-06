Elfriede Hammerl: Ach, Oma!

Was die Kinder so aufgeregt hat (sagen die Kinder), war diese genügsame Alte-Leute-Haltung. Für mich reicht’s. Ich brauche nicht mehr. Mir ist das gut genug. Das klang so lustfeindlich. Und es machte die Oma so greisenhaft. Sie hätten sich eine anspruchsvolle, lebenslustige, mit der Zeit gehende Mutter und Großmutter gewünscht. Kann es sein, dass die Oma anspruchsvoll und lebenslustig einfach anders definiert hat als die Kinder?

Die Oma stellte den Anspruch, nicht mit der Zeit gehen zu müssen, so weit es ihre Inneneinrichtung betraf. Die Oma fand es unlustig, sich mit Umbauplänen, Prospekten, Kostenvoranschlägen und Handwerkern auseinandersetzen zu sollen. Die Oma schreckte sich vor Staub und Dreck im Haus. Sie wolle, sagte sie etwas melodramatisch, für den Rest ihres Lebens nicht schon wieder von anderen eingeteilt werden wie all die Jahrzehnte davor.

Außerdem behauptete sie, kein Geld zu haben, obwohl sie zugab, über Ersparnisse zu verfügen. Wenn die Kinder sie auf diesen Widerspruch hinwiesen, nannte sie ihre Ersparnisse einen Notgroschen, der für unvorhergesehene Ausgaben reserviert sei. Den verschwende sie nicht für einen Pool im Garten.

Andererseits war sie nicht davor zurückgescheut, mit Freundinnen nach Korsika, Südfrankreich oder Portugal zu reisen, was in Summe, über die Jahre gerechnet, wahrscheinlich so viel gekostet hatte wie eine neue Küche.

Na und? Es ist mein Geld!, hatte sie angeblich immer trotzig gesagt, ich habe es mir erarbeitet, und ich kann es ausgeben, wofür ich will. (Die Oma war früher einmal eine tüchtige Geschäftsfrau gewesen.)