Motivforschung kündigt Ministerin Raab an. Es gelte, die Gründe herauszufinden, aus denen Frauen von ihren Männern ermordet werden. (Zwölf Frauen waren es bekanntlich bis jetzt allein in diesem Jahr). Das klingt, als hätte sich bisher noch nie jemand um die näheren Umstände solcher Taten gekümmert, und passt in den Selbstbeweihräucherungsmodus der aktuellen Regierung, die alles, was schiefläuft, unverfroren mit der Behauptung kontert, nie zuvor sei so erfolgreich gegen Missstände angegangen worden.