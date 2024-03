Jetzt ist die alte Frau schon so alt und hat nichts als Frieden und Demokratie erlebt. Also: nicht anderes erfahren am eigenen Leib. Aber auf einmal soll sie kriegsfähig werden. Kriegsfähig. Nicht verteidigungsfähig. Oder verteidigungsbereit. Sondern kriegsfähig. So will es der öffentliche Diskurs. Ja, hat sie denn geglaubt, das wird ewig so weitergehen mit der Friedensbereitschaft und dem Willen zur Demokratie?

Hoffen kann man viel. Die Realität ist was anderes.

„Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!“, haben sie gesagt, als die alte Frau jung war. Das stellt sich heute keiner mehr vor. Das will sich heute gar niemand mehr vorstellen. Es ist Krieg, und man stellt sich vor, bald auch bei uns. Die Demokratien wanken, und man stellt sich vor, bald auch bei uns. Es prickelt die Lust an der Angst, und weil die Angst berechtigt ist, muss wohl auch die Lust berechtigt sein. Nicht grundlos gibt es ein Wort dafür, Angstlust.

Kriegsfähig. Das ist was anderes als das knieweiche „verteidigungsfähig“. Ist eine illiberale Demokratie am Ende kriegsfähiger als eine echte? Man fragt ja nur. Und sind Menschenrechte sakrosankt oder müssen sie neu überdacht werden? Also eigentlich: alt überdacht. Wenn Kinderarbeit mit Wirtschaftsinteressen kollidiert, dann müssen wir halt die Kinder arbeiten lassen. Sind eh nicht unsere. Das war schon immer so. Allerdings hat es uns eine Zeit lang mehr gestört.