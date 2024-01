Gerade hab ich ein paar Gedichte von Mascha Kaléko gelesen. Das mache ich hin und wieder: Gedichte lesen. Kaléko, Kästner. Aber auch Eichendorff. Kennt den noch jemand? In Quizsendungen (die ich manchmal beim Aufräumen der Küche laufen lasse) legen die Teilnehmer:innen meist großen Wert darauf, bei Literaturfragen prustend zu versagen. Literatur? Nein, aber wirklich nicht! Da sind wir blank.

Vor ein paar Jahren schrieb ich, dass ich vor Wahlen die Kandidaten und Kandidatinnen gerne fragen würde, welche Gedichte sie kennen und ob sie eins davon auswendig wüssten. Mir schien das damals eine Möglichkeit, in die Seele, Mindset würde man wahrscheinlich zeitgemäß sagen, von Menschen zu schauen. Nur ein kleines bisschen, aber doch. Wenig später ist das Fernsehen, ich weiß nimmer, welcher Sender, beim gerade anstehenden Wahlkampf um die Bundespräsidentschaft auf dieselbe Idee gekommen, und die Kandidat:innen wurden nach Gedichten gefragt. Das war vielleicht ein Reinfall. Die Befragten retteten sich mit mehr oder weniger peinlichen Scherzreimen aus der Situation, offensichtlich angewidert von dieser Zumutung, und die Zeitungen waren sich einig: idiotischer Einfall, überflüssiger Jux.

Ich schließe mich diesem abfälligen Urteil nach wie vor nicht an. Und wenn Menschen, die mich und meine Interessen bei der Gestaltung unseres Staates und unserer Gesellschaft vertreten wollen, schon keine Beziehung zur Lyrik haben, dann wüsste ich doch gern, wie sie es mit anderen kulturellen Angeboten halten. Gehen sie in Ausstellungen? In Konzerte? Lesen sie Romane? Musizieren sie selber? Treffen sie sich mit Freunden oder Freundinnen, einfach so, ohne karrieretechnische Hintergedanken, und gehen mit ihnen ins Kino? Ui, was für naive Fragen! Was stelle ich mir vor? Politiker:innen stecken doch in einem straffen Zeitkorsett! Personen des öffentlichen Lebens haben doch Wichtigeres zu tun, als sich in Museen herumzutreiben!

Na ja, kommt drauf an, wie man Wichtiges definiert. Ich kann mich erinnern, dass ich die seinerzeitige Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek immer wieder auch in kleinen Kellertheatern getroffen habe, zufällig, ganz ohne PR-Getöse. Da hat sich seither was geändert, aber was?