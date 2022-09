Die Schülerin fasst sich ein Herz und sucht mit einer Freundin eine Polizeidienststelle der Kleinstadt auf, in der sie wohnt und zur Schule geht. Ein älterer Polizist nimmt die beiden in Empfang. Er fragt: „Na, seid’s ihr auch da, weil euch jemand aufs Popscherl geklopft hat? Vorher waren auch schon welche deswegen hier.“

Die Schülerin, einigermaßen befremdet, ersucht, mit einer Polizistin sprechen zu dürfen. Das Gespräch mit der Beamtin entwickelt sich dann zur klassischen Täter-Opfer-Umkehr. Wieso sie dem Mann überhaupt vertraut habe? So was tue man doch nicht. Habe sie ihn ermutigt? Ach so, sie habe ihn ja gekannt, na, da werde es überhaupt schwer sein, etwas zu tun. Nein, befragt werde er nicht, dadurch könnte er sich provoziert fühlen. Was, Anfang 20 sei er? Da seien die Burschen oft voller Testosteron, die meinten das gar nicht so. Und am Ende: „Wahrscheinlich hat er Sie gern und wollte Ihnen das körperlich zeigen!“

Da bleibt einer schon die Luft weg. Ein Vergewaltigungsversuch als Ausdruck von Zuneigung! Eh nicht so gemeint, wegen dem Testosteron! Unfassbar. Was macht man mit so einer Geschichte? Die beschuldigten Beamt:innen werden keine Verfehlung zugeben, und das Opfer ist viel zu verschreckt und entmutigt, um sich einer Konfrontation mit ihnen zu stellen.