Elfriede Hammerl: Auf dem Sofa

Ein nicht weiter bedeutsamer Vorfall, man hätte darüber hinweggehen können. Ein bisschen bedauerlich zwar, dass die humorlose Deutsche mit dem Spielangebot nichts anfangen konnte, aber statt einer allgemeinen Verwunderung, dass Erdoğan sich zu einem zionistisch konnotierten Gesellschaftsspiel herbeiließ, setzte es einen Empörungssturm über die angebliche Ungleichbehandlung der Frau von der Leyen. Schließlich starteten europäische Frauenorganisationen sogar eine Petition, die Charles Michel zum Rücktritt aufforderte.

Also bitte! Lassen wir die Kirche doch im Dorf und schauen wir uns in aller Ruhe, mit gebührendem Abstand an, was wirklich passiert ist und ob man der Sache nicht auch etwas Positives abgewinnen kann.

Erstens, halten wir einmal fest: Frau von der Leyen hat es zur Präsidentin der Europäischen Kommission gebracht. Das ist doch was. In einem frauenfeindlichen Klima wäre es jedenfalls nicht möglich, dass eine Frau so eine Position einnimmt, während ambitionierte junge Männer mit hervorragenden Expertisen in Minecraft und Grand Theft Auto vergeblich auf einen Führungsposten warten.

Zweitens: Frau von der Leyen durfte sich dem türkischen Präsidenten, von dem doch bekannt ist, dass die westliche Damenmode seinem moralischen Empfinden zuwiderläuft, ohne Haarbedeckung nähern. Das ist nicht selbstverständlich, denken wir an Staatsbesuche, bei denen westliche Politikerinnen mit Schleier überm Haar oder in Abayas der genderspezifischen Bekleidungsetikette ihres Gastlandes Rechnung getragen haben.

Dann das Protokoll. Versteht nicht jeder, aber die Auskenner wissen, es ging nicht anders.