Elfriede Hammerl: Memento

Wir müssen uns unserer Sterblichkeit bewusst werden! Wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen! Das las und lese ich immer wieder in Betrachtungen zur herrschenden Pandemie, und es wird dabei insinuiert, dass Corona den tieferen Sinn habe, uns auf die verwerfliche Leichtfertigkeit hinzuweisen, mit der wir das Thema Tod verdrängen. Fast klingt es, als sei das Coronavirus missionarisch unterwegs, um uns unseren Widerwillen gegen das Sterben auszutreiben.

Interessante Überlegung, aber, herzlichen Dank, sie überzeugt mich nicht. Ich bin mir meiner Sterblichkeit durchaus bewusst. Immer mehr, je kleiner der voraussichtliche Rest meines Lebens wird. Ich kann mir ausrechnen, was ich wahrscheinlich und was ich sicher nicht mehr erleben werde. Ich weiß, ich habe ein Ablaufdatum, und es rückt näher. Das ist manchmal erleichternd, wenn ich daran denke, welche Konflikte mich nichts mehr angehen werden, aber meistens ist es nicht sehr lustig, zumal ich keinen festen Glauben an ein Jenseits habe, das für mich umso schöner sein wird, je braver ich den Geboten meiner Religion gefolgt bin.

Ich folge keinen religiösen Geboten. Der Gott, an den ich zu glauben bereit wäre, würde mir nicht vorschreiben, was ich essen und wie ich mich anziehen soll, es wäre ihm egal, ob ich am Sonntag in der Kirche war, er würde mich nicht in ein Korsett starrer, sinnentleerter Regeln zwängen, er würde Verständnis für meine Schwächen haben und manchmal meinen guten Willen fürs nicht so gut gelungene Werk nehmen. Ob es diesen Gott gibt, ist – für mich jedenfalls – fraglich, sodass ich nicht weiß, ob mich irgendeine Art von Trost nach dem Tod erwartet. Ich werde mich von dieser Welt nur höchst ungern trennen. Trotzdem weiß ich, dass es mir nicht erspart bleiben wird. Das ist das eine.