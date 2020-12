Elfriede Hammerl: Pensions-Gerechtigkeit

Den Beamten wurde zunächst quasi ein roter Teppich ausgelegt: Sie durften (bis 2011) mit nur 40 Beitragsjahren und schon mit 60 Jahren in Frühpension gehen, alle anderen "Hackler" erst mit 62 und 45 Beitragsjahren. Das hatte zur Folge, dass eine Zeit lang mehr Schreibtischarbeiter in den Genuss des vorgezogenen Ruhestands kamen als Menschen, die ein Arbeitsleben lang schwer körperlich geschuftet hatten. Bauarbeiter zum Beispiel, im Winter zeitweilig arbeitslos, brachten die erforderlichen Beitragszeiten oft nicht zusammen. Ausgepowert waren sie nach 45 Jahren am Bau dennoch.



2019, als die Hacklerregelung wieder in Kraft trat, wurden die Extras für die Beamten zwar abgeschafft, ansonsten änderte sich jedoch nichts.