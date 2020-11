Elfriede Hammerl: Unser altes Leben

Die Unterschiede in den Möglichkeiten der Lebensführung bemessen sich, den Behauptungen der Meritokratie zum Trotz, nicht an der Nützlichkeit dessen, womit wir unser Geld verdienen. Corona hat uns gezeigt, wer die SystemerhalterInnen sind. Wir haben ihnen applaudiert. Besser

bezahlt oder behandelt werden sie deswegen nicht. Eine grundlegende Neubewertung von Arbeit steht nicht an. Kein Thema. Nach wie vor wenig Geld und schlechte Rahmenbedingungen für Handelsangestellte oder Pflegepersonal, aber viel Geld für Schwurbler, Gschaftlhuber, selbst ernannte

Besserwisser, Schaumschlagende aller Art. Coaches und BeraterInnen, wohin man schaut. Man liest ihre Selbstdarstellungen auf Ihren Websites, und es zeichnet sich kein klares Bild ihrer Nützlichkeit ab. Was wollen sie, außer Geld verdienen? Was können sie?

Manche Menschen können Dachrinnen reparieren, Lichtleitungen legen, Polsterbezüge nähen, Druckverbände anlegen, Kindern das Alphabet beibringen. Mehr Geld als Dachrinnenreparierer und Lichtleitungsleger machen jedoch diejenigen, die deren Fähigkeiten und Fertigkeiten verwalten und ihre Leistungen an Dritte verkaufen.

Stimmt schon, der praktische Nutzen menschlicher Tätigkeiten ist nicht alles, was zählen soll, es gibt auch einen ideellen; und natürlich braucht eine komplexe Gesellschaft Strukturen, die gestaltet und verwaltet werden müssen. Aber das unmittelbare Überleben im Alltag sichern uns jene, die uns mit Nahrung versorgen, unsere Heizung am Laufen halten, Autobahnbrücken auf ihre Haltbarkeit überprüfen und uns aus dem Bett helfen und aufs Klo bringen, wenn wir das aus eigener Kraft nicht können. Würdigen wir sie? Eher nicht. Stattdessen bewundern wir Berühmtheiten, die oft nichts vorzuweisen haben als ein überdimensioniertes Ego. Womit, zum Teufel, tragen Influencer zum sozialen Wohlbefinden bei? All das könnte einem zu denken geben in Zeiten der Pandemie. Könnte.

PS: Falls Sie mir raten wollen, vor meiner eigenen Tür zu kehren: Ich glaube durchaus, dass die Welt ohne meine Kommentare leben könnte, wenngleich sie vielleicht eine Spur nützlicher sind als das, was Werbetexter so absondern. Aber wenigstens cashe ich nicht tierisch ab. Werber hingegen schon.