Elfriede Hammerl: No Challenge

Frauentag war wieder, und diesmal hab ich mit einer Freundin beschlossen, den Klub der ang’fressenen alten Weiber zu gründen. Weil: Seit gefühlten 100 Jahren wehen uns am 8. März rosa Luftballons um die Ohren, auf denen steht, dass wir alles erreichen können, wenn wir nur wollen, dass wir alles erreichen können, wenn wir nur zusammenhalten, dass Frauenpower die Welt regiert, dass Frauenpower zumindest demnächst die Welt regiert, dass es, ja schon, eine Menge Herausforderungen gibt, die wir aber alle überwinden werden, weil wir so toll, so stark, so zuversichtlich sind. Und dazu werden uns Role Models gezeigt, die nobelpreisverdächtig forschen und nebenbei vier Kinder großziehen, während sie im Himalaja Erstbesteigungen machen. Das soll uns empowern und selbstermächtigen und motivieren, unseren Schichtdienst bei der mobilen Pflege als Challenge zu begreifen und uns aufzuqualifizieren (wie die Frauenministerin kreativ sagt), auf was, bleibt uns überlassen.