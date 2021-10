In Oberösterreich koaliert die ÖVP mit der FPÖ, obwohl die Türkisen in Wien die FPÖ bekanntlich gerade als Gottseibeiuns entdeckt haben, vor dem nicht genug gewarnt werden kann. Der siegreiche OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer muss aber trotzdem mit den Freiheitlichen eine Regierung bilden, weil es ja schließlich um Stabilität für die nächsten sechs Jahre geht, und wer könnte Stabilität besser garantieren als die FPÖ? So etwa begründete er jedenfalls sein Zusammengehen mit den Blauen in einem von Katja Arthofer vorzüglich geführten Interview im Ö1-Mittagsjournal am 23. Oktober. (Vorzüglich, weil Arthofer klug und beharrlich fragte, und wiederum nicht so vorzüglich, weil Stelzer im leider üblichen Phrasenmodus auf klare Fragen unklare Antworten gab.)



Die FPÖ ist eine Partei, die schon einmal die Abschaffung von Frauenhäusern verlangt hat, weil sie „Familien zerstören“, und die auch sonst viel von der Pflege traditionell diskriminierender Rollenbilder hält. Das passt in der Tat recht gut zu den Vorstellungen der ÖVP, die Frauen vor allem im Kontext mit dem Begriff Familie wahrnimmt, wobei sie unter Familien vorzugsweise solche mit gut verdienenden Vätern versteht. Weswegen Familienministerin Raab (die zudem Frauenministerin sein sollte, wovon man aber wenig merkt) den Vorwurf, die Steuerreform komme Frauen nicht zugute, mit der Vermutung konterte, dass Familienväter von ihrem Gewinn aus dem Familienbonus ja wohl den Müttern etwas abgeben würden. (Sie tat das in einem Interview auf Oe24 am 20. Oktober, bei dem Interviewer Niki Fellner den Vorwurf nicht als Vorwurf, sondern als „Es-heißt“-Zitat formulierte, weil er seine Rolle offenbar als die eines Hölzlwerfers auslegte. )



Oberösterreich ist das Bundesland, in dem es die wenigsten Kindergartenplätze für unter Dreijährige gibt, und auch bei den Drei- bis Sechsjährigen liegt das Betreuungsangebot weit unter dem Bundesdurchschnitt. Nun kündigte der Landeshauptmann immerhin einen Ausbau an. Konkrete Zahlen nennt er dabei nicht. Aber er weiß, dass man mehr Kinderbetreuung „und vor allem bessere und flexiblere Öffnungszeiten“ brauche. Wonach sich die Flexibilität der Öffnungszeiten richten soll, sagt er nicht, aber nachdem er zuvor nachdrücklich auf die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich hingewiesen hat, drängt sich der Verdacht auf, dass sie in erster Linie den Erfordernissen der Wirtschaft dienen sollen, die nicht unbedingt deckungsgleich mit den Bedürfnissen der Kinder sein müssen, Stichwort Zwölf-Stunden-Tag.



Arthofer im Interview: „Sie müssten wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Machen Sie das auch?“

Das macht der LH insofern nicht, als er ja nicht direkt verantwortlich ist. Zuständig „vor Ort“ sei die Gemeinde, sagt er, „die den Bedarf punktgenau kennt“. Danach würden sich dann die Förderungen des Landes richten.