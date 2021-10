Bad Ischl: Erdbeben im „Red Canyon“

Mathes ist sich keiner Schuld bewusst: „Wir haben keinen schmutzigen Wahlkampf geführt. Harte sachliche Kritik muss möglich sein.“ Auch wenn es für den Bürgermeistersessel am Ende nicht gereicht hat, ist er sehr zufrieden. „Wir sind im Mai gestartet, jetzt stärkste Fraktion im Gemeinderat und waren in der Bürgermeister-Wahl auf Augenhöhe.“ Dass die in der Woche vor der Stichwahl öffentlich gewordenen Chats aus dem türkisen Kreis um Ex-Kanzler Sebastian Kurz den letzten Ausschlag gegen ihn gegeben haben könnten, glaubt Mathes nicht: „Das war eine Persönlichkeitswahl zwischen Schiller und mir.“

Und ein schmutziger Wahlkampf, auch gegen lokale Medien. Journalisten wurde aus dem Mathes-Lager Schlagseite in Richtung Schiller und SPÖ unterstellt und mit Inseratenentzug gedroht. Ein Hauch von Ibiza – Zack, zack, zack – wehte durch die Kaiserstadt, als ein Unternehmer mit ÖVP-Background Journalisten persönlich attackierte und die Gründung einer eigenen Zeitung in den Raum stellte. Geredet wird darüber nur hinter vorgehaltener Hand.

Das Innere Salzkammergut gilt in Oberösterreich wegen der jahrzehntelangen SPÖ-Dominanz auch als „Red Canyon“. Bei der jüngsten Wahl gab es für die SPÖ auch abseits von Ischl wenig zu feiern. In Ebensee und Bad Goisern gingen die absoluten roten Gemeindemehrheiten verloren. In Gosau wurde der amtierende SPÖ-Bürgermeister abgewählt und vom ÖVP-Herausforderer geschlagen. Nur in den roten Hochburgen Obertraun und Hallstatt konnte die SPÖ-Absolute auf Gemeindeebene verteidigt werden. Ein „Erdbeben“ nennt das ein hochrangiger SPÖ-Politiker. In Bad Ischl blieb zumindest der Bürgermeistersessel.

Der Autor ist Chefredakteur der Austria Presse Agentur (APA). Er wuchs in Bad Goisern und Bad Ischl auf und verbringt bis heute viel Zeit im Salzkammergut.