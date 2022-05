profil: Streitpunkt Pornografie. Es gibt feministische Pornografie, und Produktionen, bei denen mehrheitlich Frauen arbeiten. Viele junge Frauen können Ihre Standpunkte nicht mehr nachvollziehen.

Schwarzer: Ich weiß nicht, was Sie unter feministischer Pornografie verstehen. Wir universalistischen Feministinnen haben seit Jahrzehnten eine klare Definition: Pornografie ist die Verknüpfung sexueller Lust mit der Lust an Erniedrigung und Gewalt. Punkt. Also wo da der Platz für feministische Pornografie sein sollte, weiß ich nicht.

profil: Diese Gewaltgeschichte, die in der Pornografie eine Rolle spielt, ist keine reale Gewalt. Das ist eine Sache, die sich in der Fantasie, über Bilder abspielt.

Schwarzer: Worten folgen Taten. Das ist bei der rassistischen oder antisemitischen Propaganda in Wort und Bild so, und ebenfalls bei der sexistischen. Wie kann ich denn für Darstellung in Bild oder Wort sein, in der sexuelle Lust mit der Lust an Erniedrigung und Gewalt verknüpft ist? Tut mir leid, das ist antifeministisch. Dieses Kokettieren privilegierter Frauen mit der Sünde habe ich langsam satt. Und wenn wir jetzt auch noch von Prostitution sprechen: Es ist doch klar, dass das menschenunwürdige Verhältnisse sind, die man bekämpfen muss! Männer kaufen Frauen. Und 95 Prozent von denen können bei uns kein Wort Deutsch, weil sie aus den ärmsten Ländern importiert und als „Frischfleisch“ von Bordell zu Bordell verfrachtet werden. Ich stehe immer an der Seite der Opfer, beim Menschenhandel, bei der Prostitution und eben auch, wenn es um die Ukraine geht.

profil: In Ihrem aktuellen Buch zur Transsexualität argumentieren Sie, immer mehr Mädchen würden Männer werden wollen, weil sie an den Zwängen, die an junge Frauen herangetragen werden, verzweifeln. Das Aufbrechen der Geschlechterrollen ist doch eine neue Freiheit.

Schwarzer: Absolut. Aber die Transsexualität ist ja das Gegenteil vom Aufbrechen der Geschlechterrollen. Sie ist ein streng binäres Konzept: Ich bin Frau oder Mann – nichts dazwischen. Bei den neuerdings Tausenden von Mädchen, die sich in der westlichen Welt für transsexuell halten, geht es eher um ein Unbehagen an der Frauenrolle. Verständlicherweise. Darf ich fragen, warum sie sich dazu die Brüste amputieren lassen müssen, die Genitalien anpassen, und lebenslang Hormone schlucken? Ein echtes Aufbrechen der Geschlechterrollen wäre in der Tat feministisch, aber da sind wir noch lange nicht. Im Gegenteil, gerade sausen wir mit 180 Sachen zurück. Es gibt natürlich eine Minderheit von Menschen, die mit ihrem Geschlecht und ihrem Körper irreversibel und untherapierbar hadern. Dass für sie ein Geschlechterwechsel möglich ist, dafür trete ich schon lange ein. Seit 1984 plädiere ich öffentlich für die Rechte von Transsexuellen. Doch bei uns wollen die fortschrittlichen Parteien – mal wieder vorneweg die Grünen, genau wie beim Krieg – ein Gesetz einführen, das es Jugendlichen ab 14 Jahren erlauben soll, auch gegen den Willen der Eltern das Geschlecht zu wechseln. Das ist ja der helle Wahnsinn …

profil: Da geht es um die Personenstandsänderung, nicht um die medizinische Geschlechtsangleichung.

Schwarzer: Vorsicht! „Emma“ lesen! Die medizinischen Leitlinien sind vage. Manche Ärzte amputieren jetzt schon 15- und 16-Jährigen die Brüste. In Wahrheit ist das ein total reaktionäres Konzept. Das ist ja nicht der von der Geschlechterrolle befreite Mensch, sondern es sind zwei Schubladen, und man wechselt von der einen in die andere.

profil: Durch eine Brustabnahme steckt man sich doch nicht zwingend in eine binäre Schublade.

Schwarzer: Man fügt sich jedenfalls einen sehr ernst zu nehmenden körperlichen Schaden zu, und nur, weil man mit der Frauenrolle nicht klarkommt. Im Falle einer nicht therapierbaren Transsexualität bin ich wie gesagt dafür, dass man das akzeptiert und Hilfe leistet, aber das muss vorher genau geprüft werden.