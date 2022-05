Robert Treichler: Der „Offene Brief“ und seine Irrtümer

Weshalb Russland ausgerechnet Deutschland angreifen sollte, nicht aber die anderen Staaten, die bereits schwere Waffen liefern, bleibt unerörtert. In Wahrheit müsste der offene Brief die Forderung erheben, dass überhaupt kein Nato-Staat (und damit letztlich gar kein Staat) Waffen an die Ukraine liefert, denn ein russischer Angriff auf einen Nato-Staat hätte immer die Konsequenz der Beistandspflicht.

Die logische, einzig mögliche Folge des offenen Briefes lautet daher: Kapitulation der Ukraine. Von der „Pflicht“ zur Gegenwehr bis zur unausweichlichen Kapitulation benötigen die Intellektuellen lediglich zwei Absätze.

*

Als wäre ein Grund zur Kapitulation nicht genug, findet sich im offenen Brief ein weiterer: „Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.“ Die Zerstörung und das menschliche Leid dienen den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern nicht etwas dazu, den Urheber und Verantwortlichen des Angriffskriegs Wladimir Putin empört dazu aufzufordern, die Kampfhandlungen einzustellen. Stattdessen wird der „berechtigte Widerstand“ der Ukraine ebenso rasch wie die „Pflicht zur Gegenwehr“ in sein Gegenteil verkehrt, nämlich in die deutliche Aufforderung, es sein zu lassen mit dem eigentlich ja doch gewissenlosen Widerstand.

*

Auch wer die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation trägt, wird im „offenen Brief“ erörtert, und, nein, Putin allein ist es ganz sicher nicht: „Wir warnen vor einem zweifachen Irrtum: Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern.“

Putin ist demnach bloß der „ursprüngliche Aggressor“, doch da gebe es auch noch andere, die „sehenden Auges“ mindestens ebenso schlimme Dinge trieben. Denn, so die Denkfigur der Intellektuellen: zu einer Eskalation gehören immer zwei – der Täter und das Opfer, und das Opfer braucht gar nicht so zu tun, als liefere es nicht auch in Tateinheit mit jenen, die ihm bei der Verteidigung helfen, „Motive“. Das verbrecherische Handeln Putins ist übrigens ohnehin nur „gegebenenfalls“ ein solches.

*

Der offene Brief enthält auch einen Vorschlag zur Lösung des Krieges: „Wir bitten Sie (gemeint ist Kanzler Scholz, Anm.) im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.“

Keine schlechte Idee. Leider kennt die Welt bisher die genauen Kriegsziele Russlands nicht aus erster Hand, sondern kann nur aufgrund von zerstörten Städten und Landstrichen mutmaßen, wie groß der Teil der Ukraine ist, den Putin behalten möchte. Mutmaßlich würden die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner bei der Abtretung ukrainischen Staatsgebiets an Russland nicht kleinlich sein. Denn wer kleinlich ist, eskaliert und liefert sehenden Auges Motive zu – gegebenenfalls – verbrecherischem Handeln