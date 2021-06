Streit um Bäckerei-Gehalt: Sind Sie eine Ausbeuterin, Frau Szihn?

profil: Und wie ist das Deutsch der Bewerber?

Szihn: Ganz unterschiedlich. Manche sind zwar offiziell auf Sprachniveau A1, verstehen mich aber kaum. Andere können nur B2 vorweisen, tun sich aber viel leichter. Bei Bewerbern vom Balkan, die hier geboren sind, wundere ich mich oft über das schlechte Deutsch.

profil: Zurück zur Lohndebatte. Auf Social Media herrschte die Meinung vor: Wer soll sich diesen Job um dieses Gehalt antun? Sie wurden sogar als Ausbeuterin bezeichnet. Wie geht es Ihnen damit?

Szihn: Vom Gehalt kann ich nicht leben, aber vom Arbeitslosengeld schon? Das ist nicht logisch. Ich sehe mich natürlich nicht als Ausbeuterin. Ich bin nur so aufgewachsen, dass man Leistung bringen muss und sich so Gehaltserhöhungen verdient.

profil: Warum verlangen Sie nicht mehr für die Ware, um bessere Löhne zu zahlen?

Szihn: Brot darf kein Luxusprodukt werden. Dann wird alles teurer, und die Menschen haben weniger in der Brieftasche. Was die Kritiker noch gerne übersehen: Ein Mitarbeiter kostet mich wegen der Lohnnebenosten viel mehr als das Gehalt in der Job-Annonce – gerne würden wir einen Anteil der Lohnnebenkosten, so sie gesenkt würden, an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben.