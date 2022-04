Elfriede Hammerl: Witze über Haarausfall

Neulich, in der Oscar-Nacht, hat Will Smith dem Moderator Chris Rock bekanntlich eine gescheuert. Rock habe Smiths Frau „beleidigt“, hieß es in diversen Nachrichtensendungen, und das klang, als wäre Jada Pinkett Smith eine ang’rührte Funsn, deren Schläger von Ehemann ausrücken muss, wenn sich irgendein Typ nicht tief genug vor ihr

verbeugt oder den angebrachten Handkuss vergeigt.

Wie wir aber wissen, ging es nicht darum, dass ein Moderatoren-Dolm gegen eine Art von Hofetikette verstoßen hat, sondern darum, dass Rock über Pinkett Smiths Glatze gewitzelt hat. Jada Pinkett Smith leidet unter sogenanntem kreisrunden Haarausfall, vermutlich aufgrund einer Autoimmunerkrankung. In Interviews hat sie mehrfach gesagt, dass sie das sehr belastet. Sie versteckt ihren kahlen Kopf nicht unter einer Perücke, womit sie recht hat, weil niemand eine Krankheit geheimhalten muss, aber er ist keine frei gewählte modische Entscheidung, sondern ein notgedrungener Umgang mit einer Widrigkeit des Schicksals. So was kostet Überwindung.

Dann auch noch lachen zu sollen, wenn sich jemand darüber lustig macht, ist vermutlich zu viel verlangt. Ihr Gesichtsausdruck während Rocks Bemerkung deutete jedenfalls darauf hin. Worauf Smith auf die Bühne stürmte und so weiter.