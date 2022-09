Zum Trost: Österreich, die „Versuchsstation des Weltunterganges“ (Copyright: Karl Kraus), hat schon untergriffigere Wahlkämpfe überstanden. Auch bei Nationalratswahlen treten immer wieder politische Irrlichter an. Das hält eine reife Demokratie aus, auch die dadaistische Truppe vom Team Stronach konnte keinen nachhaltigen Schaden anrichten.

Dennoch verfestigt sich aus Zwischentönen und Begleitmusik dieses Wahlkampfs eine gewisse Endzeitstimmung. Nie waren Frust, Zorn und Wut derart weit verbreitet, nie das Misstrauen gegen Politik so tief verwurzelt, nie die Stimmungen ähnlich explosiv – und zwar beileibe nicht nur bei verzweifelten Abgehängten oder zornigen Querköpfen. Als „Panik im Mittelstand“ analysierte der deutsche Soziologe Theodor Geiger 1930 die gefährliche Gemengelage aus Abstiegsängsten, Ohnmachtsgefühlen und Zukunftssorgen. Die immer schnellere Abfolge einschneidender Krisen – Flüchtlinge, Corona, Klima, Krieg, Energie, Inflation – hinterlässt tiefe Verunsicherung. Zu internationalen Erschütterungen kommen heimische Abgründe: Ibiza, Serien an Korruptionsaffären, die Implosion der ÖVP.

Ein gewisser Generalverdacht gegen Politik grassiert ohnehin seit Jahrzehnten, nicht ohne Grund ist Österreich seit 1986, seit Jörg Haider seinen Aufstieg begann, ein Geburtsland populistischer Politik. Wo Politikerbeschimpfung Volkssport ist, fällt der Misstrauensvorschuss gegen „die Gaunerpolitiker“ auf fruchtbaren Boden. Sie, wer sonst, sind seit Jahren an allem Nervigen schuld, Teuerung, Flüchtlingen, schlechtem Wetter, schlechtem Fernsehprogramm. Im Umkehrschluss: Wer nicht zum „politischen System“ gehört, kann punkten.

Die Bundespräsidentenwahl, die erste bundesweite Wahl seit Ausbruch der Corona-Pandemie, wird zum Gradmesser, wie dominant die Politikverdrossenheit ist. Es ist nicht die erste Zeitenwende, die von einer Hofburg-Wahl eingeläutet wird: Bei der Hofburg-Wahl 2016 erlebte die Große Koalition ihr Waterloo, die Kandidaten von SPÖ und ÖVP wurden nach hinten durchgereicht. Das vorläufige Ende dieser Regierungsform war damit besiegelt. Diesmal wird auch darüber abgestimmt, wie sehr das politische System in Misskredit geraten ist.

Schon jetzt ist klar: Ziemlich. Und ja, dagegen könnten wir etwas tun. Etwa: Nicht daueraufgeregt hyperventilieren, nicht ständig in Schnappatmung geraten, vermeintliche von echten Skandalen unterscheiden. Oder: Scharfe inhaltliche Kritik kann trotzdem sachlich ausfallen. Laura Sachslehner zum Beispiel war als ÖVP-Generalsekretärin eine komplette Fehlbesetzung, untergriffigen Sexismus hat sie sich dennoch nicht verdient. Wir alle, auch wir Medien, werden überdenken müssen, wann gerechtfertigte Kritik in Häme oder generelle Politikerbeschimpfung umschlägt. Nicht zuletzt: Wer Belebung der Demokratie will, muss auch Menschen am politischen Spielfeld zulassen, die nicht ihr gesamtes bisheriges Leben in einer Parteiorganisation verbracht haben.

Sie müssen ja nicht immer gleich derart schrullig ausfallen wie jetzt bei der Bundespräsidentenwahl.