Eva Linsinger: Don’t look up!

Wegschauen wird nicht mehr helfen. Klimakatastrophe ist jetzt und hier, verstärkt durch die Energiekrise, sie würde dringend radikales Handeln erfordern. Betonung auf würde – denn Österreichs Politik befindet sich immer noch im gemächlichen Modus: Schauen wir einmal, so schlimm wird es schon nicht werden – ganz so, als ob der Katastrophensommer 2022 nicht stattfindet.

Beispiele gefällig? Klimaministerin Leonore Gewessler würgt die Debatte über Tempo 100 auf der Autobahn einfach ab – obwohl Geschwindigkeitslimits eine schnell umsetzbare Maßnahme ohne Investitionskosten sind, die erkleckliche 0,8 Millionen Tonnen pro Jahr einsparen würden. Das ist immerhin bereits ein Fünftel der -Menge, die

Österreich versprochen hat, im Verkehr zu reduzieren. Und ausgerechnet eine grüne Politikerin, die bei der Energiewende durchaus Meriten hat, traut sich nicht, das Thema anzugreifen?

Oder: Daniel Fellner, SPÖ-Landesrat in Kärnten, der allen Ernstes zu Protokoll gibt, er „hasse“ Windräder: „Mit den hässlichen Windrädern sollen sich die Burgenländer abfinden. Auf unseren Almen brauchen wir das nicht.“ Ganz sicher findet Fellner hohe Stromrechnungen und große Energieabhängigkeit viel schöner. Sein Landesrats-Kollege in Tirol, ÖVP-Politiker Josef Geisler, zeigt auch nicht mehr Einsicht und behauptet, Windkraft in Tirol sei „wirtschaftlich nicht sinnvoll“. Wie er darauf kommt, bleibt sein Geheimnis, Experten können penibel das Gegenteil vorrechnen. Das hindert Politiker wie die beiden nicht, faktenbefreit Unfug zu behaupten, in der Annahme, die p. t. Wählerschaft wolle das hören. Noch Fragen, warum in Tirol, Salzburg und Vorarlberg bis heute kein einziges Windrad steht und in Kärnten nicht mehr als lächerliche zwei? Was muss passieren, bis Umdenken einsetzt?

Die Konsequenzen dieser geballten Mutlosigkeit und gesammelten Ignoranz ist in Zahlen ablesbar: Die neueste Treibhausgas-Bilanz ist verheerend, die Emissionen stiegen um satte 4,8 Prozent – dabei sollten sie sinken, wenn Österreich seine Klimaschutzziele nicht meilenweit verfehlen will. Oder: Riesige Supermarktplätze an Ortsrändern, Zersiedelung – Österreich ist beim Zubetonieren unrühmlicher Europameister. Erhebliche 11,5 Hektar Äcker und Wiesen werden pro Tag versiegelt, das entspricht 16 Fußballfeldern. Diesen Flächenfraß, der zu mehr Hitze, mehr Verkehr, niedrigem Grundwasser führt, beklagt eine Institution, die es wissen muss: die Hagelversicherung.