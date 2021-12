Eva Linsinger: Kurz ist weg – regiert endlich!

Mit Kurz regierte das Prinzip Daueraufregung: Üble Attacken auf die Justiz, gehässige Untergriffe gegen Kontrahenten, unverhohlene Verachtung für Opposition und Parlament, kaltschnäuzige Tabubrüche, harte Sprüche, böse Intrigen und bedingungslose Verehrung, die er einforderte. Versöhnliche Worten oder verbindende Gesten waren nie Kurz’ Kernkompetenz, im Gegenteil: Er teilte die Welt in simple Schwarz-Weiß-Muster ein, in ausgeprägte Freund-Feind-Schemen. Für andere Sichtweisen, seien sie noch so fundiert argumentiert, blieb kein Platz, für Kritik schon gar nicht. Das verengt den Horizont und führt zu Polarisierung. Wer so auftritt, vermag Fans zu elektrisieren – aber nicht für Verlässlichkeit und geordnetes Regieren zu sorgen.

Seit 2015, seit der kometenhafte Aufstieg von Kurz begann, hechelte Polit-Österreich im atemlosen Dauerkrisenmodus und kam aus dem Wundern nicht heraus, was alles möglich ist. 2015: Flüchtlingswelle. 2016: einjähriger zäher Versuch, einen Bundespräsidenten zu küren. 2017: Projekt Ballhausplatz, Silberstein, Neuwahl. 2018: Türkis-Blau, Rattengedichte, Liederbuchaffären. 2019: Ibiza, Notregierung. 2020: Corona-Ausnahmezustand. 2021: Chats, Hausdurchsuchungen, Rücktritte.

Die Aufregungsspirale drehte sich immer schneller, glühte immer überhitzter – und ließ jedes Gespür für politische Normalität verloren gehen. Für taktische Winkelzüge, schale Propagandaschmähs, schamlosen Postenschacher und schwere Fouls fand sich im System Kurz stets Energie und Zeit (wie in der Coverstory luzide beschrieben) – für solides Regieren selten.

Wie dramatisch die Polit-Sitten unter Kurz verlotterten, das zeigten in den Donnertagen um seinen Abgang die eindringlichen Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt blieb lässig-heiter wie immer – hielt es aber für notwendig, der ÖVP die Leviten zu lesen und sie eindringlich daran zu erinnern, was regieren bedeutet: harte Arbeit. Sich an Fakten halten. Nur versprechen, was man einlösen kann. Partei und Republik nicht verwechseln. Eigentlich lauter Selbstverständlichkeiten – die aber in Vergessenheit geraten sind.