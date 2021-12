Thomas Schmids Handy ist profil-Mensch des Jahres 2021

Nur knapp geschlagen geben musste sich heuer Leonore Gewessler. Ihre Wahl hätte in der Redaktion einigen Zuspruch gehabt, online befragte Userinnen und User reihten die grüne Umweltministerin mehrheitlich an die Spitze.

profil vergibt die Auszeichnung in dieser Form seit 2008, sie geht an Persönlichkeiten (oder Phänomene), welche die vorangegangenen zwölf Monate entscheidend geprägt haben, im Guten wie im Schlechten. 2020 waren es die an der Entwicklung von Covid-Impfstoffen beteiligten WissenschafterInnen rund um den Globus, im Jahr davor die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg.

