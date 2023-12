Jeremy Fragrance riecht an einer Gurke. Er trägt kein T-Shirt, nur eine goldene Kreuzkette und eine enge, weiße Hose. „Smells just gorgeous, man“, sagt er. Wenn er englisch spricht, und das tut er meistens, dann macht er das mit deutschem Akzent, schließlich kommt er eigentlich aus Oldenburg. Er wirft die Gurke in die Luft, fängt sie wieder und wird plötzlich ganz ernst. „Wisst ihr, ich mache diese Videos um mehr Views zu bekommen, und deswegen tu ich manchmal Sachen wie: Lalalala, der Geruch einer Gurke, hahahaha. Weil so das Internet funktioniert.“

Jeremy Fragrance kennt das Internet. Und das Internet kennt ihn. Allein auf TikTok folgen ihm über sieben Millionen Menschen. Einerseits wegen seiner Parfum-Reviews - bei „1 Million“ von Paco Rabanne lautet die „Sexy, Baby! It smells like blood orange, mixed with a lot of Rohrzucker“ - andererseits wegen seines völlig überdrehten, latent manischen Auftritts.

Jeremy Fragrance schreit oft „POWER“, klatscht dabei in die Hände und dreht sich einmal um die eigene Achse - sein “signature move”. Überall wo er hinkommt, macht er einarmige Liegestütze, riecht an fremden Menschen, grinst verückt in die Kamera. Manchmal bricht er mitten im Satz ab, um das Thema zu wechseln, sein Publikum wird dabei entweder zum Therapeuten oder zum Schaulustigen. Mittlerweile hat Jeremy Fragrance sogar einen eigenen Song, „How to Fragrance“ heißt der; der Refrain: „One on the left. One on the right. One on the front and on the top and one behind.“ Eine Art Anleitung, wie man richtig Parfum aufträgt.