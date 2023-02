Jeremy Fragrance: Der richtige Riecher

Er schnüffelt an Schafen, Butter und an seinen Fans. Von Beruf ist Jeremy Fragrance Parfum-Influencer. Was ist das? Und: Wieso ist er damit so erfolgreich?

Es ist acht Uhr morgens, und Jeremy Fragrance hat bereits zehn Videos auf Instagram und TikTok gepostet, die den berühmtesten Parfum-Influencer der Welt bei der Arbeit zeigen. Fragrance atmet mit fratzenhaft verzogenem Gesicht schwer in der Kamera, schnuppert an Gegenständen, sprüht sich Parfum aus dem Flacon direkt ins Gesicht, macht einarmige Liegestütze und fährt einen roten Ferrari, auf dessen Fahrertür sein Name steht. Zwischendurch testet er Düfte, rezensiert sie mit Urteilen wie "Oh yeah, this smells SEXY" oder "Kraft! Power! Strength!" und bewirbt seinen Parfum-Online-Shop. Meist trägt er dabei einen markanten, reinweißen Anzug; häufig ist er auch schlicht oberkörperfrei. Fans bitten ihn um Selfies, oder darum, dass er an ihnen riecht. Dann steckt Fragrance seine Nase in die Halsbeuge der Bewunderer, schnauft einmal geräuschvoll ein und versucht, das Parfum zu erraten.



Das Ziel dieses Mannes, der sich im Internet derart exaltiert benimmt, ist die "Number One" zu werden. Die Maxime lautet Prominenz, der Weg dorthin verlangt, sich bis aufs Äußerste bizarr und exzentrisch zu verhalten-und damit Aufmerksamkeit zu generieren. Diese Strategie geht auf: Mehr als sechseinhalb Millionen Menschen folgen Jeremy Fragrance auf TikTok, auf YouTube sind es zwei Millionen und auf Instagram knapp 770.000 Follower.



Ist Jeremy Fragrance ein Marketing-Genie-oder einfach nur durchgeknallt? Die Kunstfigur ist jedenfalls nicht die erste Idee, die der Mann, der eigentlich Daniel Schütz heißt, hatte. Geboren wird er 1989 im niedersächsischen Oldenburg als Daniel Sredzinski-die Eltern kommen aus Polen-,seit der zweiten Ehe seiner Mutter heißt er Schütz. Bei seinen ersten Auftritten in der Öffentlichkeit als Mitglied in den Boybands "Part Six" und "Golden Circle" (Schütz soll sogar professionell getanzt haben) adoptiert er das Pseudonym "Jeremy Williams". Beide Bands sind nur mäßig erfolgreich, außer Auftritten im ZDF-"Fernsehgarten" und mittelmäßigen Musikvideos ist nicht viel geblieben, und doch war sich der damals 22-Jährige schon 2011 in einem Interview sicher: "Ich messe mich mit den ganz großen Stars. "Williams versucht sich schließlich an einer musikalischen Solo-Karriere, und als auch die nicht so richtig abheben will, arbeitet er als Model-bis er 2014 erste You-Tube-Videos hochlädt, in denen er als Jeremy Fragrance ("fragrance" ist das englische Wort für Duft) über Parfums spricht. Das Konzept schlägt endlich voll ein: Schon die ersten Videos werden teilweise millionenfach geklickt, und seine Followerzahl wächst über die Jahre stetig.



Mit der Plattform TikTok hat Daniel Schütz das perfekte Milieu gefunden, um seine Figur Jeremy Fragrance zu promoten. Denn: TikTok funktioniert interaktiv, auf Videos kann mittels weniger Klicks reagiert werden; beispielsweise mit der sogenannten Duett-Funktion, bei der man sich selbst filmt, während gleichzeitig das Original-Video abgespielt wird. Der so absurde wie willkürliche Habitus von Jeremy Fragrance ist dafür perfekt geeignet. Legendär ist unter anderem der Clip, in dem Fragrance aus dem Stand auf einen Tisch springt, dessen Platte sich dadurch aber vom Ständer löst, ihm an die Stirn knallt und ihn abrupt nach hinten wirft.

Und sucht man auf Tik-Tok nach "Jeremy Fragrance" und "Nutella", so stößt man auf zahlreiche Videos, die Folgendes referenzieren: Der Lieblingsduft des Parfum-Influencers ist nicht etwa Moschus oder Vanille, sondern der Duft des Nougataufstrichs. Regelmäßig lädt er Clips hoch, auf denen er an Nutella-Gläsern riecht, um dann mit animalischem Grunzen seine Begeisterung kundzutun: "This thing smells so good, it smells better than every fragrance on the market. I love this, but I don't eat it."

Zusätzlich zum übertrieben skurrilen Verhalten hat er sich einige "Fragrance Signature Moves" zurechtgelegt, die besonders leicht zu reproduzieren und mitunter schon Teil der Gestik und Sprache der Generation Z geworden sind. Dazu gehört: Aus voller Brust "POWER!" brüllen; in die Hände klatschen und sich einmal um sich selbst drehen, als wäre man Mitglied einer Boyband, oder auch die einarmigen Liegestütze - laut eigener Aussage schafft Fragrance derer 20 am Stück, vorzugsweise in der Öffentlichkeit.

Sogar im pakistanischen Staatsfernsehen pumpte Fragrance bereits einarmig. Im Dezember 2021 flog er nämlich in die islamische Republik, auf Einladung des damaligen Premierministers Imran Khan. "My First Time in Pakistan" heißt das Video, das Fragrance über diesen Staatsbesuch auf You-Tube veröffentlichte, versehen mit dem Kommentar: "With Police Escort like in a Mission Impossible 4." In TikTok-Videos sieht man ihn belagert von pakistanischen Fans, fast ausschließlich junge Männer. Nur: Wenn der pakistanische Premierminister einen deutschen Parfum-Influencer und zwei türkische Serienstars zu einem Staatsbesuch einlädt, dann ist das wohl Polit-PR und nur vermeintlich eine harmlose Gelegenheit, um lustige Videos zu drehen. Jeremy Fragrance deutet zudem an, noch weitere kuriose außenpolitische Kontakte zu pflegen: "Ich habe auch von der United-Arabic-Emirates-königlichen Familie einen heftigen Unterstützer", erklärte er in einem Interview.



Bisher ist Jeremy Fragrance jedenfalls noch nicht nach Dubai zur Königsfamilie geflogen, sondern weilt vorwiegend in Deutschland, wo er weiterhin seine Parfum-Promotion vor dem Hintergrund zeitgemäßer Trend-Themen macht. So spricht er täglich über Selbstoptimierung, seine Sport-Routine oder seine sehr spezielle Ernährung: Laut eigener Aussage isst er nur unverarbeitete Lebensmittel, zum Frühstück ein Wachtelei mit Schale; manchmal fastet er über mehrere Tage hinweg, und Pastinaken sind sein Lieblingsgemüse, oder wie er sagt: "eines der Top-Secret-Dinger".



Hier geht es darum, sich wie der Champion zu fühlen, wie die "Number One". "Improve every day,"meint er außerdem, und seine drei Leitlinien, die er in einem Tik-Tok-Video vorträgt, lauten paraphrasiert: Immer an sich selbst glauben, alles so schnell wie möglich machen, und alles, was man macht, in Verbindung mit Düften zu machen. Ach ja, und: POWER!