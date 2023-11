Finger weg von Weihnachten, FPÖ!

Ich muss Ihnen vorweg sagen: Der November und Dezember sind meine liebsten Monate im Jahr – weil ich so ein großer Weihnachtsfan bin. Anfang November habe ich bereits etliche Weihnachtstees, Zutaten für Kekse, Adventkalender und Geschenke gekauft, so groß ist meine Vorfreude auf die kommenden Wochen. Nur eines nervt mich an dieser Jahreszeit: dass die FPÖ jedes Jahr aufs Neue versucht, dieses Fest für sich politisch zu instrumentalisieren.

Rechtspopulistische Parteien tun so, als würden wir in einer Parallelrealität leben, in der ein „war on christmas“ stattfinde. Die Logik dahinter ist: Wegen muslimischen Migrant:innen dürfen „wir“ nicht mehr Weihnachten feiern – und die böse Elite würde da mitspielen. Zum Beispiel hat Herbert Kickl am 1. Dezember 2021 ein Bild auf Facebook gepostet, auf dem es hieß: „EU streicht ‚Weihnachten‘ und ‚Josef und „Maria‘.“ Dazu schrieb der offizielle Facebook-Kanal des Parteichefs: „Die EU zeigt wieder einmal ihr wahres Gesicht. Auf dem Weg zur multikulturellen Einheitsgesellschaft wird nun offiziell angeregt, auf den Begriff ‚Weihnachten‘ zu verzichten. Statt ‚Josef und Maria‘ schlägt die EU als Alternative ‚Malika und Julio‘ vor. Die FPÖ sagt dazu klar: Hände weg von unseren christlichen Werten und Traditionen!“ Übrigens hat auch der frühere AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen damals die gleiche Behauptung verbreitet.

Zu dieser Behauptung gibt es sogar Faktenchecks. Das Online-Medium correctiv.org kommt beispielsweise zum Schluss: „Nein, die EU will den Begriff ‚Weihnachten‘ nicht abschaffen.“ Irreführend umgedeutet wurde hier ein Leitfaden der EU-Kommission, in dem es um inklusive Sprache geht. Er richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EU-Kommission. Neben Empfehlungen zum Umgang mit Themen wie geschlechtersensible Sprache und LGBT-inklusiven Formulierungen heißt es dann auch, man soll nicht davon ausgehen, dass jede Person christlich ist. Man könne beispielsweise sagen, „für jene, die Weihnachten oder Chanukka feiern“, statt davon auszugehen, dass alle daheim unter dem Christbaum feiern. Dieses Dokument strebt mehr Diversität in der Sprache an. Und es scheint Rechtspopulist:innen nicht zu gefallen. Aber halten wir kurz fest: Selbstverständlich können wir alle in der EU weiterhin Weihnachten feiern.