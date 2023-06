FPÖ klagt „Tagespresse“: Echt jetzt?

Mei Lieblingsinfluencerin is die ja Ivermectin-Ingeborg. Bist du narrisch, is die arisch! So a blonde Finnin, de immer live aus der Sauna sendet. Wahnsinnig gsund und alles.

Was weiß ma scho? In Zeiten wie diesen.

Waldhäusl

I kann euch gar net sagen, wie viele Wirtn mich angredet ham, die glaubt ham, der Brief is wirklich von uns.

Kickl

Irgendwie ja rührend, diese braven Leutchen in ihrer süßen Einfalt. So hat sie ihr Volkskanzler gern.

Waldhäusl

Sie ham ja sogar alle geglaubt, de Gabalier-Laberln san echt.

Kickl

Und was hast du gmacht?

Waldhäusl

Sie jedes Mal bestellt. Aber leider …

Landbauer

Oida.

Kickl

Und da hast du dir nix denkt dabei?

Waldhäusl

Doch, schon. Dass mir kana in der Partei was von dem Brief gsagt hat, und es eigentlich a Witz is, dass ich immer alles als Letzter erfahr.

Landbauer

Aber den Brief kann ma doch bitte wirklich net mit so etwas offenkundig vollkommen Vernünftigem und von großer geistiger Klarheit Getragenem vergleichen wie der Idee zu dieser Klage!

Kickl

I bin ja eh bei dir. I hab ja nit umsonst schon dem Jörgl selig seinerzeit in den Mund gelegt, dass in den Redaktionsstuben endlich einmal Ordnung gmacht ghört!

Landbauer

Goldene Worte! Wer erinnert sich nicht an sie?

Waldhäusl

Ehrlich gsagt: ich. Alles, was vorm Fuffzger war, wird scho a bissl diffus.

Landbauer

De Berufskaschperln ham jetzt wenigstens sicher de Hosn gstrichen voll. I mein: Lustiger sein wollen als wir? Geht’s no?

Waldhäusl

Und de Leut so schiach anlügen. Würden wir des machen? Wir san immer nur die Opfer. Nimm unseren armen Salzburger Kollegen: bei einem Love-Scam im Internet um 600.000 betrogen.

Landbauer

Wenigstens wird er jetzt Landesrat.

Waldhäusl

Ja. Für was noch einmal?

Landbauer

Verbraucherschutz.

Waldhäusl

Ah eh. Zum Glück bin i ja net in diesem Internet.

Kickl

Aber du bist doch auf Telegram.

Waldhäusl

Internet hab i nur am Laptop – und den mach i nimmer auf, seit die Illuminaten mei Kamera gehackt ham. Telegram hab i aber am Handy.

Kickl

Udo …?

Landbauer

Frag mi net. Net, dass i eam immer versteh.

Kickl

Aber kommt dir des net komisch vor? Dass er so viel Blödsinn redt?

Landbauer

Komisch wär eher, wenn er des net tät.

Waldhäusl

Hallo? Ich kann euch hören!

Kickl

I mein, net, dass des am Ende nur a Kabarettist is, der den Gottfried imitiert oder was.

Waldhäusl

Also so ein Blödsinn! Wie wenn ma mich imitieren könnt! So was wie mich kann’s ja wohl nur einmal geben.

Kickl

Gottfried, egal welcher Schöpfungsgeschichte man anhängt, ob man nun die Menschwerdung in all ihrer Vielfalt lieber religiös oder evolutionär betrachtet, egal von welchem Blickwinkel man es also sieht, würde ich nach reiflichster Überlegung sagen: ja!

Landbauer

Aber irgendwann versuchen die sicher auch des. Weil sie einfach vor nix zurückschrecken. Die dänische Ministerpräsidentin hat doch unlängst a Rede gehalten, die von diesem ChatGPT gschrieben war. Erschreckend, was ma alles anstellten könnte, wenn sich das noch ein bissl weiterentwickelt und dann vielleicht in die falschen Hände gerät!

Kickl

Ja! In die von Satirikern oder so! Was da an täuschend echten Fake News kommen wird – kaum auszudenken, welchen Schaden die anrichten werden.

Landbauer

Was is, wann wir am End irgendwann von skrupellosen Satirikern im Verein mit so Computer-Anarchisten heimlich durch Roboter ersetzt werden, die uns bis ins kleinste Detail ähnlich schauen? Die nicht mehr nur unsere Briefe und Dialoge faken, sondern uns als Ganzes? So eine Möglichkeit erscheint mir als sehr kritischem Medienkonsumenten, der sich zu allem eine eigene Meinung bildet, mehr als plausibel!

Waldhäusl

Was, ein Roboter, der ausschaut wie ich? Aber wie würd der denn reden können und alles?

Kickl

Na ja, wie gesagt. Mit künstlicher Intelligenz.

Waldhäusl

Ah so. Dann bin ich ja beruhigt.

Landbauer

Beruhigt? Wieso?

Waldhäusl

Na, wenn des net auffallt!