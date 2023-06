In Österreich konnte mit der neuen Währung Euro bezahlt werden, die FPÖ rebellierte in Knittelfeld gegen Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer und sprengte die Koalition, Robbie Williams dominierte mit „Feel“ die Hitparaden, Stephan Eberharter gewann die Riesentorlauf-Goldmedaille in Salt Lake City, US-Präsident George W. Bush begann den „Krieg gegen den Terror“, Technikfreaks erwarben fasziniert ihren ersten „Blackberry“, Claudia Plakolm saß in der dritten Klasse Volksschule.

Manche Nachrichten aus dem Jahr 2002 klingen heute verflixt lange her. Trotzdem sind manch gute Vorsätze von seinerzeit unerfüllt. Damals, im fernen Jahr 2002, verordnete sich Österreich das sogenannte EU-Barcelona-Ziel: genügend und hochwertige Kinderbetreuungsplätze für ein Drittel der unter Dreijährigen. Satte 21 Jahre später verfehlt Österreich diese Vorgabe peinlicherweise immer noch deutlich, hinkt international hinterher – und bietet stattdessen in Salzburg mit der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung „Herdprämien“, wenn Kinder nicht in den Kindergarten gehen.

Klingt paradox und retro? Ist es auch.

Passt aber zum derzeitigen Motto der ÖVP, zwischen Schein und Sein erhebliche Lücken klaffen zu lassen – und recht dreist das eine zu sagen, das völlig andere aber zu tun. Beispiele gefällig? In dramatischen Worten geißeln einerseits ÖVP-Granden die Radikalität der FPÖ, brandmarken sie als Russland-Versteher und „Korruptionspartei“ (© ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker) – was aber andererseits ÖVP-Landeshauptleute mitnichten daran hindert, sich die FPÖ als Regierungspartner schönzureden. Schwarz-Blau liegt im Trend, die FPÖ lockt als zarteste Versuchung, seit es Koalitionspartner gibt. Oder: Im Wahlkampf versprach Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer Gratiskindergarten, Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner massiven Ausbau der Kinderbetreuung. Einige Wochen und einen Koalitionspakt mit den Freiheitlichen später wird flugs die „Herdprämie“ in Salzburg fixiert und deren Einführung in Niederösterreich geprüft. Auch eine Methode, frei nach dem Motto „Was geht mich mein Geschwätz von gestern an?“ die Glaubwürdigkeit zu untergraben.

Und ein Weg, den traditionellen Ruf der ÖVP als Wirtschaftspartei zu konterkarieren.