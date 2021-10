Franz Schellhorn: Italienische Verhältnisse am Ballhausplatz

Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam zugehört hat, weiß, dass eine vorübergehende Vierparteienkoalition nicht unwahrscheinlich ist, um Neuwahlen zu verhindern. Mit einer einzigen Partei auf der Oppositionsbank – der ÖVP. Diese Variante wäre zwar aufgrund der vielen inhaltlichen Unterschiede nicht von Dauer, würde den vier künftigen Regierungsparteien aber wertvolle Zeit verschaffen, um sich finanziell und personell auf einen unausweichlichen Wahlkampf vorzubereiten.

Wie man es auch dreht und wendet: Die Bürger dieses Landes müssen sich auf ruppige Zeiten einstellen. Die Regierungen gehen, aber die Probleme bleiben – und sie wachsen. Während Tausende Betriebe händeringend nach Arbeitskräften suchen, ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Qualität der staatlichen Leistungen sinkt, während ihr Preis unaufhörlich steigt. Selbst wenn die „größte Entlastung in der Geschichte der Zweiten Republik“ noch beschlossen werden sollte, wird Österreich ein Höchststeuerland bleiben. Das liegt insbesondere an der exzessiven Belastung des Faktors Arbeit. Der Staat beansprucht nahezu die Hälfte der Arbeitskosten eines Durchschnittsverdieners für sich. Nur zwei Länder liegen hier schlechter als Österreich: Belgien und Deutschland. Womit die Arbeitnehmer dieses Landes gemessen an den Arbeitskosten die drittniedrigsten Nettolöhne in der gesamten Europäischen Union haben.