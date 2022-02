Franz Schellhorn: Teurer leben

Aus Sicht des WIFO werden die Preise derzeit vor allem von den Rohstoffmärkten getrieben. Das ist zwar nicht gerade eine Erkenntnis mit bahnbrechendem Neuigkeitswert, aber zweifellos akkurat. Knapp die Hälfte der hohen Inflationsrate sei allein darauf zurückzuführen, dass fossile Energieträger die Verbraucherpreise treiben. Ein weiteres Drittel gehe laut WIFO auf das Konto von gerissenen Lieferketten im Zuge immer wieder auftretender lokaler Lockdowns. Und der traurige Rest sei auf eine sehr hohe Nachfrage zurückzuführen, die eben auf ein noch immer eingeschränktes Angebot trifft. Die Folgen sind höhere Preise. Das klingt alles sehr schlüssig. Wenngleich ein großer Preistreiber in der Aufzählung fehlt: die ultralockere Geldpolitik.

Allen voran in Europa: Die digitalen Gelddruckmaschinen der Europäischen Zentralbank stellen unbegrenzt Gratisgeld zur Verfügung. Blieb das Geld in der jüngeren Vergangenheit noch bei den Banken hängen, fließt es jetzt von dort zu den Staaten, die es an die Unternehmen und Haushalte weiterleiten. Nicht zuletzt, um die covidgeplagten Bürger und Unternehmen finanziell schadlos zu halten. Das hält die verfügbaren Einkommen hoch, was wiederum für rege Nachfrage sorgt.

Ohne diese über die Notenpressen finanzierten Hilfen wären Inflationsraten in der Gegend von fünf Prozent undenkbar. Dennoch diskutiert fast niemand über eine Anhebung der Negativzinsen. Höhere Zinsen verteuern zwar die Schulden, regen die Bürger aber zum Sparen an, wodurch die Nachfrage gedämpft und damit der Preisdruck gemildert wird. Das funktioniert auf der gesamten Welt so, ausgenommen in der Türkei. Deren Präsident Recep Tayyip Erdoğan hält höhere Zinsen nicht für das geeignete Mittel gegen galoppierende Preise, sondern für deren Ursache. Bei Inflationsraten von fast 50 Prozent können die Dinge schon einmal durcheinanderkommen.