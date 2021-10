Hier versammelten sich diese Woche die EU-Staats- und Regierungschefs, um über ein Thema zu sprechen, das eine Erfolgsgeschichte hätte sein können, das aber in einer Sackgasse gelandet ist: die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan.

Der Westbalkan, das sind die Länder Serbien, Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Albanien. Fünf von ihnen bildeten früher Jugoslawien, einen Vielvölkerstaat, der in den 1990er-Jahren in blutigen Kriegen zerfallen ist. Das ist mittlerweile 30 Jahre her.

Geopolitisch gesprochen – natürlich nicht geografisch – bilden diese sechs kleinen Länder eine Insel. Sie sind umgeben von ein bisschen Wasser und viel Landmasse, die bereits zur Europäischen Union gehört. Seit bald 20 Jahren will Brüssel diese Insel in die Union eingemeinden. Aber das will nicht gelingen.

Während Deutschland unter der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel für eine Erweiterung plädiert, steht Paris seit Jahren auf der Bremse: Die EU müsse sich erst selbst reformieren, bevor sie sechs Neue an den Tisch lasse.

Der EU-Beitrittsprozess ist äußerst technisch und vielleicht auch deswegen unpopulär.

Es geht um die Verzahnung von Verträgen und Verwaltungsstrukturen, Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres, aber auch: Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Letzteres ist das Herzstück der Annäherung – und laut dem Südosteuropa-Experten Florian Bieber angstbesetzt. „Frankreich befürchtet, dass man sich mit den Westbalkanländern eine Reihe von Rechtsbrechern ins Boot holt, also alles kleine Orbáns“, sagt er. Gleichzeitig, so Bieber, gebe die EU derzeit ein wahrlich schlechtes Vorbild ab, an dem sich Reformer in der Region orientieren könnten.

Ich finde: Österreich hat seinen Anteil daran.

Wie den Albanern eine Justizreform abverlangen, wenn die ÖVP am laufenden Band Staatsanwälte attackiert? Wie die Serben zu mehr Pressefreiheit ermahnen, wenn das Umfeld des österreichischen Kanzlers unter Verdacht steht, sich Boulevardmedien gekauft zu haben?