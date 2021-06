"Unisextoiletten! Ich war schockiert!"

profil: Ich würde dennoch gern verstehen, was Sie mit Ihrer Kritik, die Sie auf Facebook veröffentlichten, meinen: "Eine liberale Journalistin kann ungestört Fake News über ein Land verbreiten." Was waren denn die Fake News?



Szijjártó: Ich habe das ganz generell gemeint. Zum Beispiel ist es eine Lüge, dass es hier in Ungarn Probleme mit der Medienfreiheit gäbe. Aber wann immer Fake News über Ungarn verbreitet werden - dass wir nicht demokratisch seien und so weiter - ,dann ist das in Ordnung. Aber wenn eine liberale Journalistin kritisiert wird, wofür auch immer



profil: Es schien Ihnen offensichtlich nicht egal zu sein, denn Sie haben sich dazu ja auf Facebook geäußert.



Szijjártó: Ich habe mich über die allgemeine Wahrnehmung geäußert.



profil: Ihre Partei hat sich darüber beschwert, die profil-Anfrage sei "provokant" und "unprofessionell".Sehen wir uns doch diese Fragen einmal an: Es geht darin um die Bemühungen, eine neue Fraktion im EU-Parlament zu gründen. "Ihr Parteichef Viktor Orbán hat Matteo Salvini von der italienische Lega und Mateusz Morawiecki von der polnischen PiS eingeladen. Warum wurden die FPÖ und das Rassemblement National (RN) nicht eingeladen?"



Szijjártó: Können Sie mir die ganze Frage vorlesen? Ich habe ja diese Fragen nicht erhalten.



profil: Das war sie schon. Eine sehr simple Frage. Wir wollten wissen, nach welchen Kriterien Sie Parteien zur Sondierung einer neuen Fraktion einladen.



Szijjártó: Weil diese drei unter den infrage kommenden Parteien die erfolgreichsten bei den vergangenen EU-Parlamentswahlen von 2019 waren.



profil: Danke für die Antwort. Das bedeutet, Sie werden auch andere Parteien fragen, ob sie einer neuen Fraktion beitreten wollen?



Szijjártó: Ja, aber das steht im Moment nicht oben auf unserer Agenda, weil wir Covid-19 bekämpfen, aber es könnte sein, dass es zu Konsultationen mit anderen Parteien kommt.



profil: Es gibt also keine ideologische Barriere zur FPÖ und dem Rassemblement National?



Szijjártó: Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, deshalb kann ich dazu jetzt noch nichts sagen. Wir waren eine Schwesterpartei der ÖVP in der Europäischen Volkspartei (EVP),wir stimmen in sehr vielen Fragen mit der ÖVP überein. Ich würde sogar sagen, dass wir in weit mehr Themen mit der ÖVP übereinstimmen als mit anderen Parteien der EVP. Die persönlichen Kontakte mit Sebastian (Kurz, Anm.) und Alexander (Schallenberg, Anm.) sind perfekt. Was die FPÖ betrifft: Wir haben eine gute Beziehung zu ihrem Vorsitzenden, wir stimmen in vielen Themen überein, keine Frage. Wird der Kreis der Geladenen also größer werden? Da bin ich mir ziemlich sicher.



profil: Fidesz war viele Jahre Mitglied der EVP und driftete langsam in eine andere Richtung. Schließlich kamen fast alle anderen Mitgliedsparteien zu dem Schluss, dass Fidesz nicht länger Teil der EVP sein könne. Sie müssen zugeben, dass mit Ihrer Partei etwas passiert sein muss. Was ist es?



Szijjártó: EVP und Sozialisten waren im Europäischen Parlament über viele Jahre in einer Art Koalition. Das hat sie geformt, so ähnlich wie Ehemann und Ehefrau einander beeinflussen. Aber die Sozialisten haben die EVP viel stärker beeinflusst als umgekehrt. Wir sehen es so, dass die EVP heute links der Mitte gelandet ist. Das hat den Bruch mit Fidesz verursacht. Bei den Themen Familie, Migration, Rolle der Nation, kulturelles Erbe und Religion denken wir anders. Wir hatten versucht, die Einstellung der EVP von innen zu verändern, aber ohne Erfolg.



profil: Wenn Sie sagen, dass die Parteien der EVP links der Mitte stehen

Szijjártó: ja, das sehe ich so