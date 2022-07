Franziska Tschinderle: Macrons Balkanpolitik ist unverantwortlich

Seitdem ich auf dem Balkan lebe, fällt es mir schwer, eine glühende Europäerin zu sein. Den Menschen um mich herum geht es gleich. Sie sind frustriert. Ja, Entscheidungsfindungen in der Union sind schwierig. Aber so kompliziert? So ungeschickt?

Viele fragen sich: Wenn die EU ihre Interessen nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft verteidigen kann, wie dann sonst wo auf der Welt?

Die sechs Westbalkanstaaten Kosovo, Montenegro, Bosnien Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien und Albanien liegen geografisch gesprochen mitten in Europa. Trotzdem harren sie im Warteraum der Union aus – und das seit über 20 Jahren. Derzeit spielen sich in diesen Ländern Szenen ab, die Stoff für eine Sitcom liefern. Da sind Mitgliedsstaaten (Bulgarien), die ihrem Nachbarn (Nordmazedonien) indirekt das Existenzrecht absprechen und EU-Anwärter (Serbien), die signierte Tennisbälle verschicken, damit Staaten ihre ehemalige Provinz (Kosovo) nicht anerkennen. Da sind EU-Politiker (Emmanuel Macron), die jahrelang den Prozess aufhalten und dann einen Vorschlag auf den Tisch legen, der unmöglich umgesetzt werden kann. Und da ist eine EU-Kommissionspräsidentin (Ursula von der Leyen) die all das schönreden muss. Heute Donnerstag war sie zu Besuch in Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens, ein zutiefst polarisiertes Land, das wegen der EU in eine schwere Krise geschlittert ist. "Europa wartet auf euch!", so Von der Leyen am Rednerpult im Parlament. Die Realität sieht anders aus.

Wäre der Balkan ein Pausenhof, dann wäre Nordmazedonien das Kind, das die ganze Zeit gehänselt wird. Auf Druck Griechenlands hat es seinen Namen geändert, jetzt blockiert Bulgarien, der andere Nachbar, die EU-Annäherung. Nordmazedonien soll die 3504 Bulgaren im Land als Minderheit in der Verfassung verankern. Zum Vergleich: In Österreich leben rund 200.000 Deutsche, ein Vielfaches also. Man stelle sich vor, Berlin hätte 1994 den Beitritt Österreichs blockiert, solange Deutsche nicht als Volksgruppe in die Verfassung aufgenommen werden. Das bulgarische Narrativ geht noch weiter: Die Mazedonier seien in Wahrheit früher einmal Bulgaren gewesen, ihre Sprache nur ein Dialekt.