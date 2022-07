Nikola Dimitrov: "Macrons Vorschlag ist nicht durchsetzbar"

profil: Der letzte Gipfel war am 24. Juni. Die Ukraine bekam den Status eines Beitrittskandidaten, der Balkan ging leer aus. Wie glaubwürdig ist es, jetzt Osteuropa Hoffnungen zu machen, wenn in Südosteuropa nichts weitergeht?

Dimitrov: Polen hat sich 1994 beworben und ist zehn Jahre später beigetreten. Wir haben uns 2004 beworben und die Gespräche haben noch nicht einmal begonnen. Was auf dem Balkan passiert, wird auch eine Lehre für die Ukraine sein. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Wenn die EU mit Albanien und Nordmazedonien scheitert, dann wird sie auch mit der Ukraine scheitern.

profil: Kurz sah es aus so, als würde der Krieg in der Ukraine eine neue Dringlichkeit schaffen. Russland hat Interessen auf dem Balkan.

Dimitrov: Der Krieg hat gezeigt, dass Appeasement scheitert. Jetzt wissen wir, dass weder Frieden noch Demokratie selbstverständlich sind. Der Krieg war ein Weckruf und kurz wirkte es so, als würden die europäischen Staaten die Erweiterung ernst nehmen. Aber der letzte Gipfel hat gezeigt, dass dem nicht so ist. Bosnien Herzegowina oder Kosovo sind noch immer keine Beitrittskandidaten. Das war ein Fehler. Die EU muss endlich ehrlich sein. Das haben die Menschen in der Region verdient.

profil: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zögerlich, was die Erweiterung betritt. Sein Argument ist dennoch stichhaltig: Die EU ist jetzt schon zerstritten genug. Warum noch mehr Nettoempfänger und instabile Demokratien ins Haus holen?

Dimitrov: Werfen Sie doch einen Blick auf die Landkarte! Sie werden sehen, dass die Region geografisch längst im Haus ist. Wir sind der Innenhof des europäischen Hauses. Ich glaube nicht, dass man ein Haus renovieren kann, wenn man eines der Zimmer ohne Strom- und Wasserversorgung lässt. Was hier passiert, hat Auswirkungen auf die anderen Zimmer. Nehmen wir die Migrationskrise im Jahr 2015. Denken Sie, die EU hätte die Herausforderungen ohne die Westbalkanstaaten gemeistert?

profil: Ihr Land hat seinen Namen geändert, um Griechenlands Blockade aufzulösen. Wie groß waren Ihre Hoffnungen damals, dass es jetzt vorangeht?

Dimitrov: Der Namensstreit mit Griechenland hat unsere Beitrittsgespräche mit der EU und der NATO blockiert. Es war wie ein Anker, der uns nach unten gezogen hat. In den Vereinten Nationen wurden wir wie ein Geisterstaat aus der Vergangenheit behandelt. Es war nicht leicht, die Menschen von der Namensänderung zu überzeugen. Viele europäische Regierungschefs sind nach Skopje gereist, um dafür zu werben oder haben Videobotschaften geschickt. Am Ende hat es geklappt.

profil: Und dann ist nichts passiert.

Dimitrov: Die Reise in die EU hat nie begonnen. Frankreich und die Niederlande waren gegen die Aufnahme von Albanien. Und weil die Gespräche mit Nordmazedonien und Albanien gemeinsam beginnen sollen, kamen auch wir nicht weiter.

profil: Mitgehangen, mitgefangen sozusagen.

Dimitrov: Genau. Aber nicht nur. Wir hatten gerade unseren Namen geändert, da schlug Emmanuel Macron vor, den ganzen Beitrittsprozess zu reformieren. Als das durch war, kam plötzlich Bulgarien daher und blockiert uns seitdem. Sie sprechen uns die Identität ab: Unsere Geschichte und unsere Sprache.

profil: Was will Bulgarien genau? Und wie alt ist dieser Streit?

Dimitrov: Er geht auf die Zeit des Kommunismus zurück. In Ansätzen erinnert er mich daran, wie Putin die Ukraine sieht. Aus seiner Sicht ist die Sprache dort auch nur ein Dialekt des Russischen und die Ukraine ein Fantasiestaat, der eigentlich zur Einflusssphäre Russlands gehört. So im 21. Jahrhundert zu sprechen ist falsch! Und in Europa sollten wir das klar aussprechen.

profil: Der Unterschied zwischen Bulgarien und Russland ist ganz offensichtlich der, dass Moskau Krieg gegen den Nachbarn führt und Sofia das nicht tut.

Dimitrov: Der Vergleich bezog sich einzig und allein auf das Narrativ. Russland mordet jeden Tag in der Ukraine. Bulgarien nutzt seine Macht auf EU-Ebene aus. Aber die Erzählung ist dieselbe. Putins Russland leugnet die Existenz der Ukrainer und Bulgarien die der Mazedonier.

profil: Was genau will Bulgarien?

Dimitrov: Zuerst einmal leugnen sie unsere Sprache. Und das, obwohl sie eine der drei Amtssprachen im ehemaligen Jugoslawien war. Das ist absurd. Wer erlaubt einem Drittstaat sich einzumischen, welche Sprache man spricht oder welche Identität man hat? Die Erzählung in Bulgarien lautet, dass uns der jugoslawische Präsident Tito ideologisch zu Mazedoniern gemacht hat und wir davor alle Bulgaren waren. Jetzt nutzt Sofia den EU-Beitrittsprozess, um das rückgängig zu machen. Ich weiß nicht, was man sich in Bulgarien denkt, aber ist es nicht so, dass alle Staaten am Ende soziale Konstrukte sind?

profil: Staaten sind in der Tat eine jüngere Erscheinung in der Menschheitsgeschichte. Aber heute gibt es sie nun mal. Und sie können einander blockieren.

Dimitrov: Aber man läuft doch nicht im 21. Jahrhundert herum und sagt, welcher Staat natürlich ist und welcher nicht? Das ist unhöflich und es ist zutiefst anti-europäisch. Ja, mehr noch: Es ist eine Büchse der Pandora. Wenn wir jetzt nachgeben, dann ermutigen wir andere Länder, ihre Nachbarn mit ähnlichen Forderungen zu traktieren.

profil: Frankreich hat auf den letzten Metern der EU-Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt. Nordmazedonien soll seine Verfassung ändern, um der bulgarischen Minderheit Rechte zu garantieren. Erst dann können die Beitrittsgespräche beginnen.

Dimitrov: Das ist zutiefst paradox. Ein Prozess, der den Balkan europäischer machen soll, macht die EU am Ende mehr wie den Balkan. Die Mitgliedsländer hätten ihren Prinzipien treu bleiben sollen. Aus meiner Sicht gibt es zwei große Probleme mit dem Vorschlag, den Frankreich präsentiert hat.