Franziska Tschinderle: Orbáns Kindertheater

Rechtspopulist müsste man sein! Welch Narrenfreiheit würde man genießen! Loyale Geschäftsleute würden 80 Prozent der Medien aufkaufen. Jeden Tag drucken die ergebenen Lokalblätter dieselben wohlwollenden Headlines. Ein unisono Meinungs-Konzert wie anno dazumal, als es in Osteuropa noch Staatssozialismus gab. Kein Skandal könnte einen zum Rücktritt zwingen. Angenommen, Ihnen würde vorgeworfen, Bürger mit Spionagesoftware auszuspähen. Beweise aus forensischen Datenlaboren hin oder her! Sie würden sich mit aufgeknöpftem Hemd an den Schreibtisch setzen und ein Facebook-Video zum Thema Ihrer Wahl aufnehmen: Homosexuelle und ihr schlechter Einfluss auf Kinder zum Beispiel.

Zu banal?

Nicht für Viktor Orbán.